快訊

防打疫苗猝死有撇步 長輩3大疑問一次解答

高嘉瑜喬疫苗基層炸鍋 康裕成：中評會無法主動處理違紀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成功級繼光艦泊基隆客貨船位 國旗遲升不上遭民眾指正

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
成功級繼光軍艦（PFG 1105）本月16日泊靠在基隆港東四碼頭時，因上午升國旗細節，遭民眾拍攝影片奚落，指稱正反搞不清，訓練待加強。海軍艦隊指揮部表示，會持續加強訓練，避免類案再生。圖/取自民眾拍攝影片
成功級繼光軍艦（PFG 1105）本月16日泊靠在基隆港東四碼頭時，因上午升國旗細節，遭民眾拍攝影片奚落，指稱正反搞不清，訓練待加強。海軍艦隊指揮部表示，會持續加強訓練，避免類案再生。圖/取自民眾拍攝影片

成功級繼光軍艦（PFG 1105）本月16日泊靠在基隆港東四客貨兩用碼頭時，因上午升國旗細節，遭民眾拍攝影片奚落，指稱正反搞不清，訓練待加強。海軍艦隊指揮部表示，會持續加強訓練，避免類案再生。

繼光艦遭民眾拍攝影片，轉傳宣稱艦艇上午升旗儀式時，在全船官兵眾目睽睽之下，升旗時旗面綁錯，國旗快兩分鐘遲遲升不上去，訓練有問題，影片中還有民眾奚落的評論。

海軍資深退伍軍官看過影片表示，海軍艦艇上午的升旗儀式，部隊大約會在7點50分前在飛行甲板集合完畢，待儀式完畢後，即展開各部門各隊派工或訓練。而升旗前值更士官會陪同升旗人員一同站在旗桿前，此時全船都在觀看，若升旗細節有誤，應提前糾正。影片顯示此艦訓練恐有問題。

海軍艦隊指揮部表示，該屬艦艇靠泊基隆港東4碼頭，於16日8時升旗，因港內風力較大，人員接扣旗繩時，不慎將國旗旗繩上下旗扣錯置，導致旗幟方向反置，過程中發現錯誤，升旗人員已立即調整，並將國旗升至定位，該部將持續加強人員訓練，避免類案再生。

繼光軍艦泊靠基隆港，多是擔任緊急升火待命艦，通常泊靠位置是東5、6碼頭，便於快速出航，碼頭入口對面設有海軍威海營區，是中華民國海軍131艦隊的基地。東4碼頭則是客貨兩用碼頭，當日可能軍用碼頭泊位不足，才讓繼光軍艦泊於此處，而此泊位並未管制民眾拍攝。

行政院、國防部、交通部等相關單位召開跨部會會議已確定，海軍軍用碼頭將遷移至基隆港西岸14、15碼頭及牛稠港區。

延伸閱讀

基隆公告夾娃娃機暫停營業至警戒二級終止 業者哀嚎

基隆爛路之一不再「碰碰路」　義二路全段地磚變柏油

校正回歸！CDC網站確診暴增搞烏龍 基隆388又降為276

基隆80歲以上開打首日施打率5成 開防疫專車長者讚貼心

相關新聞

成功級繼光艦泊基隆客貨船位 國旗遲升不上遭民眾指正

成功級繼光軍艦（PFG 1105）本月16日泊靠在基隆港東四客貨兩用碼頭時，因上午升國旗細節，遭民眾拍攝影片奚落，指稱正...

疫情嚴峻 國防部：取消飛虎隊80周年慶公開活動

今年是對日抗戰飛虎隊成軍80周年，空軍司令部月前才稱將在花蓮基地舉辦飛虎隊80周年慶祝活動及文物史料陳展，屆時並將邀請美...

巴士海峽特殊訊號 專家：應是美軍機偽裝

透過Flightradar24即時追蹤全球飛航狀況，軍事迷日前在巴士海峽上空發現特殊訊號「D61」，螢幕顯示是個長方體，...

台灣巴士海峽出現不明長方形機型！軍事迷：是UFO嗎？

台灣巴士海峽上空出現不明飛行器？有軍事迷日前透過Flightradar24即時追蹤全球飛航狀況服務網路系統時，發現一個顯...

美第六代戰機想像圖曝光 戰機「平台化」將實現？

美國空軍日前突然透露，正在研發第六代戰機，以取代F-22猛禽戰機，由於並未公開太多的細節，只暗示至少有一架原型機已在進行試飛，因而引起外界的好奇。這款被稱為「下一代制空戰機」（NGAD）的新戰機，預計會在2035年左右開始服役，屆時最早出廠的F-22已服役30年，將會逐步封存。

美軍參謀首長：短期內中國軍事犯台可能性低

美軍參謀首長聯席會議主席密利今天表示，中國軍隊短期內對台灣發動軍事攻擊的可能性低，暫時也沒有必須對台動武的動機；中國要發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。