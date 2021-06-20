成功級繼光艦泊基隆客貨船位 國旗遲升不上遭民眾指正

成功級繼光軍艦（PFG 1105）本月16日泊靠在基隆港東四客貨兩用碼頭時，因上午升國旗細節，遭民眾拍攝影片奚落，指稱正反搞不清，訓練待加強。海軍艦隊指揮部表示，會持續加強訓練，避免類案再生。

繼光艦遭民眾拍攝影片，轉傳宣稱艦艇上午升旗儀式時，在全船官兵眾目睽睽之下，升旗時旗面綁錯，國旗快兩分鐘遲遲升不上去，訓練有問題，影片中還有民眾奚落的評論。

海軍資深退伍軍官看過影片表示，海軍艦艇上午的升旗儀式，部隊大約會在7點50分前在飛行甲板集合完畢，待儀式完畢後，即展開各部門各隊派工或訓練。而升旗前值更士官會陪同升旗人員一同站在旗桿前，此時全船都在觀看，若升旗細節有誤，應提前糾正。影片顯示此艦訓練恐有問題。

海軍艦隊指揮部表示，該屬艦艇靠泊基隆港東4碼頭，於16日8時升旗，因港內風力較大，人員接扣旗繩時，不慎將國旗旗繩上下旗扣錯置，導致旗幟方向反置，過程中發現錯誤，升旗人員已立即調整，並將國旗升至定位，該部將持續加強人員訓練，避免類案再生。

繼光軍艦泊靠基隆港，多是擔任緊急升火待命艦，通常泊靠位置是東5、6碼頭，便於快速出航，碼頭入口對面設有海軍威海營區，是中華民國海軍131艦隊的基地。東4碼頭則是客貨兩用碼頭，當日可能軍用碼頭泊位不足，才讓繼光軍艦泊於此處，而此泊位並未管制民眾拍攝。

行政院、國防部、交通部等相關單位召開跨部會會議已確定，海軍軍用碼頭將遷移至基隆港西岸14、15碼頭及牛稠港區。