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疫情嚴峻 國防部：取消飛虎隊80周年慶公開活動

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
今年適逢台美共同抗日的「飛虎隊」成立80周年紀念，空軍原將在8月14日於花蓮舉行慶祝活動及文物史料陳展；現決定取消。記者程嘉文／攝影
今年適逢台美共同抗日的「飛虎隊」成立80周年紀念，空軍原將在8月14日於花蓮舉行慶祝活動及文物史料陳展；現決定取消。記者程嘉文／攝影

今年是對日抗戰飛虎隊成軍80周年，空軍司令部月前才稱將在花蓮基地舉辦飛虎隊80周年慶祝活動及文物史料陳展，屆時並將邀請美台雙方於8月14日來台同慶，但現在政策轉向，空軍司令部表示，考量國內疫情現況及風險管控不易等因素，公開活動盡皆取消，改臉書播紀念影片，也不邀請外賓參加。

國民黨立委陳以信曾兩度質詢追查此事，先前曾獲空軍司令部披露，今年適逢台美共同抗日的「飛虎隊」成立80周年紀念，空軍8月中旬將在花蓮舉行慶祝活動及文物史料陳展，現已發函邀請美國在台協會官員與飛虎隊後代來台與會，空軍司令部6月初也表示，全案包括邀請外賓仍依規劃進行中。

但陳以信近日二度以書面質詢行政院關切此案進度，表示中華民國空軍美籍志願大隊成軍80周年，鑑於二戰美軍來華助戰親身經歷者已近乎凋零殆盡，且這段歷史又在台美軍事合作史上扮演關鍵推手，舉辦紀念活動格外具備外交與安全意義。目前國防部尚未針對疫情升溫提出應變方案。他建請相關單位研擬方案，斟酌活動舉行形式，彰顯飛虎隊歷史意義。

國防部回應表示，空軍司令部原訂8月份邀請原飛虎隊成員及家屬來台參加中華民國空軍美籍志願大隊飛虎隊成立80周年慶祝活動，但考量國內疫情現況及風險管控不易等因素，採備案方式執行。

國防部表示，為彰顯華美軍事合作史實，空軍司令部已委請國防部駐外單位採訪現旅居海外的成員，內容納入製作飛虎紀念影片的素材，7月30日將於該部臉書播放；另利用「中華民國的空軍」、「忠勇報」撰擬專文刊登等方式，冀達向社會大眾及官兵同仁宣揚緬懷先賢抗戰勳績及傳承飛虎精神。

國防部說，因受疫情影響，亦考量訪賓健康狀況，此次紀念活動將不邀請外賓參加，影片光碟併同紀念品，擬由國防部駐外單位親自或寄交原規劃訪台的外籍來賓，以表敬重之意。

空軍 國防部 疫情

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