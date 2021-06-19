宜蘭金六結役男確診 營區擴大篩檢全數陰性
宜蘭縣政府今天表示，縣內金六結營區一名役男日前確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19），經以核酸檢驗（PCR）擴大篩檢其他287人後，全數陰性。
陸軍第六軍團指揮部所屬步兵153旅（宜蘭金六結新訓中心營區）一名役男在休假期間（11日至14日）因身體不適，13日自行前往醫院就診，14日經醫院檢驗結果為新冠肺炎陽性反應。確診役男並未再返回部隊，前往檢疫旅館隔離。
縣府今天表示，昨天針對營區相關287人擴大以核酸檢驗（PCR）篩檢，結果都是陰性。
宜蘭縣長林姿妙下午在防疫線上記者會表示，因地方鄰長常與民眾接觸，建議中央將鄰長納入疫苗優先施打對象。
宜縣府衛生局長徐迺維表示，16日起開放縣內長者施打疫苗後，至今沒有猝死個案，但有一名80多歲男性長者之前就有慢性病史，施打後17日因尿路阻塞就醫，目前於加護病房觀察，病情穩定，雖經醫師初步評估與疫苗相關性不高，但不排除相關可能性，縣府會持續關注其身心狀況。
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