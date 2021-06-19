聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣巴士海峽出現不明長方形機型！軍事迷：是UFO嗎？
台灣巴士海峽上空出現不明飛行器？有軍事迷日前透過Flightradar24即時追蹤全球飛航狀況服務網路系統時，發現一個顯示D61的東西，怪的是螢幕顯示的不是一般飛機機型，而是一個長方形物體。軍事迷開玩笑說「是UFO嗎？」。軍事專家認為是美軍軍機可能性較大。
「看起來就很怪！從來沒看過這樣的飛行器。」周姓軍事迷說，一開始以為是Flightradar24服務系統出問題，但反覆檢視其他航班路線軌跡都是正常，他追蹤飛機這麼久，第一次看過這個不像飛機的東西出現在巴士海峽上空，時間大概有1個多小時，最後相關資訊就消失。
軍事專家則認為不可能是什麼UFO的飛行器，最大可能是美軍軍機，近日像是美軍空軍的RC-135W電偵機、RC-135U戰偵機都在台灣西南空域及巴士海峽活動，他們常以戰術偵查模式，釋放出不同訊號出來，干擾其周邊雷達或電子偵蒐反制，達到偽裝或混淆效果。
但也有可能是民用私人小型飛機，因為沒有開啟機上各項電子收發儀器，就會用類似不是飛機圖示顯示在螢幕上。
不過，台灣西南及巴士海峽海空域，近日確實軍事活動頻繁，除了共軍軍機及美軍軍機活動，解放軍東部戰區海軍3艘軍艦，昨天穿過巴士海峽後，通過台灣東部海域，由南往北行駛，全程都被國軍嚴密監控。國防部表示，台灣周邊軍事活動，國軍都密切掌握，請國人放心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言