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台灣巴士海峽出現不明長方形機型！軍事迷：是UFO嗎？

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
Flightradar24螢幕顯示的不是一般飛機機型，而是一個長方形物體。軍事迷開玩笑說「是UFO嗎？」。軍事專家認為是美軍軍機可能性較大。圖／翻攝自Flightradar24
Flightradar24螢幕顯示的不是一般飛機機型，而是一個長方形物體。軍事迷開玩笑說「是UFO嗎？」。軍事專家認為是美軍軍機可能性較大。圖／翻攝自Flightradar24

台灣巴士海峽上空出現不明飛行器？有軍事迷日前透過Flightradar24即時追蹤全球飛航狀況服務網路系統時，發現一個顯示D61的東西，怪的是螢幕顯示的不是一般飛機機型，而是一個長方形物體。軍事迷開玩笑說「是UFO嗎？」。軍事專家認為是美軍軍機可能性較大。

「看起來就很怪！從來沒看過這樣的飛行器。」周姓軍事迷說，一開始以為是Flightradar24服務系統出問題，但反覆檢視其他航班路線軌跡都是正常，他追蹤飛機這麼久，第一次看過這個不像飛機的東西出現在巴士海峽上空，時間大概有1個多小時，最後相關資訊就消失。

軍事專家則認為不可能是什麼UFO的飛行器，最大可能是美軍軍機，近日像是美軍空軍的RC-135W電偵機、RC-135U戰偵機都在台灣西南空域及巴士海峽活動，他們常以戰術偵查模式，釋放出不同訊號出來，干擾其周邊雷達或電子偵蒐反制，達到偽裝或混淆效果。

但也有可能是民用私人小型飛機，因為沒有開啟機上各項電子收發儀器，就會用類似不是飛機圖示顯示在螢幕上。

不過，台灣西南及巴士海峽海空域，近日確實軍事活動頻繁，除了共軍軍機及美軍軍機活動，解放軍東部戰區海軍3艘軍艦，昨天穿過巴士海峽後，通過台灣東部海域，由南往北行駛，全程都被國軍嚴密監控。國防部表示，台灣周邊軍事活動，國軍都密切掌握，請國人放心。

國內有軍事迷日前透過Flightradar24即時追蹤全球飛航狀況服務網路系統時，發現一個顯示D61的東西，怪的是螢幕顯示的不是一般飛機機型，而是一個長方形物體。圖／翻攝自Flightradar24
國內有軍事迷日前透過Flightradar24即時追蹤全球飛航狀況服務網路系統時，發現一個顯示D61的東西，怪的是螢幕顯示的不是一般飛機機型，而是一個長方形物體。圖／翻攝自Flightradar24

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