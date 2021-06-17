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今7架共機侵擾我西南空域 空軍兵力應對
空軍今天發布共機動態，包括殲16及殲7機共7架共機今天上午侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。
根據今日動態，一架運8遠干機、2架殲16機、4架殲7機今天上午侵擾我西南空域。
【中央社】
空軍今天發布共機動態，7架共機（1架運8遠干機、2架殲16、4架殲7）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。
國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態。
根據今天的動態，7架共機（1架運8遠干機、2架殲16、4架殲7）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），但未侵擾台灣東南空域，也未逾越台灣海峽中線。
國防部統計，6月15日共有28架共機（1架運8反潛機、4架轟6、1架運8遠干機、2架空警500、14架殲16、6架殲11）擾台，創國防部公布統計以來最多架次紀錄；次多則是4月12日，共有25架。
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