快訊

承認外購新冠肺炎疫苗進貨速度慢 陳時中再道歉

小英要大家多外帶支持店家 讀者苦笑問蔡「店都收了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東海巡官兵疫苗一針未打到？ 縣府：有剩餘再納入

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
第一線海巡官兵專責海上、岸際及港口等查緝走私、防止非法入出國、執行通商口岸人員的安全檢查工作，高風險接觸卻沒疫苗可打。本報資料照片
第一線海巡官兵專責海上、岸際及港口等查緝走私、防止非法入出國、執行通商口岸人員的安全檢查工作，高風險接觸卻沒疫苗可打。本報資料照片

海巡署海巡及岸巡人員被納入第2類「維持防疫量能」疫苗施打對象，台東縣政府也規畫首波8千劑AZ苗給1至5類人員施打，不過，駐守台東第一線海巡及岸巡官兵，卻一針打不到。縣府表示，若下一波4千劑疫苗有剩，會安排海巡官兵施打。

縣府衛生局長黃明恩說，首波8千劑疫苗，因施打對象類別人數超過3萬人，在疫苗不足的情況下，優先以75歲以上長者及醫事人員施打，所以沒有規畫安排到海巡，下一波4千劑疫苗到位，仍持續安排首波未施打長者接種，若有剩餘疫苗，再納入海巡接種。

海洋委員會海巡署東部分署下轄第13岸巡隊、第12岸巡隊，另附屬單位有機動查緝隊及海巡第15隊，主要專責海上、岸際及港口等第一線查緝走私、防止非法入出國、執行通商口岸人員之安全檢查及其他犯罪調查等工作，官兵編制近千人。

不過，台東縣分別獲得中央5100劑及8000劑AZ疫苗中，都沒有納入第2類的海巡為施打對象，反觀同樣是第2類的警察及消防人員，截至昨天為止，縣府公布已施打9成以上，這看在海巡官兵裡，實在不能理解，也感到很不公平，但也只能摸摸鼻子。

「第一線警消都打了，他們卻打不到。」一名岸巡所長說，港口、岸際和海上執行勤務都是在第一線，這波疫苗施打對象，卻沒有排到他們，明明中央規定他們被排到第2類「維持防疫量能」的施打對象，為何疫苗到位了，這兩天也接種了，卻一針也打不到。

另有官兵自嘲說：「公費疫苗接種對象是寫好看的，自己還是做好個人防疫是真的。」疫苗最後給誰打都是政府說了算，等到真的有人染疫了，可能就會被重視，才有疫苗施打吧。

海巡署海巡及岸巡人員被納入第2類「維持防疫量能」疫苗施打對象，台東縣政府也規畫首波8千劑AZ苗給1至5類人員施打，不過，駐守台東第一線海巡及岸巡官兵，卻一針打不到。記者尤聰光／攝影
海巡署海巡及岸巡人員被納入第2類「維持防疫量能」疫苗施打對象，台東縣政府也規畫首波8千劑AZ苗給1至5類人員施打，不過，駐守台東第一線海巡及岸巡官兵，卻一針打不到。記者尤聰光／攝影
第一線海巡官兵專責海上、岸際及港口等查緝走私、防止非法入出國、執行通商口岸人員的安全檢查工作，高風險接觸卻沒疫苗可打。圖／成功警分局提供
第一線海巡官兵專責海上、岸際及港口等查緝走私、防止非法入出國、執行通商口岸人員的安全檢查工作，高風險接觸卻沒疫苗可打。圖／成功警分局提供
台東縣警消人員，疫苗施打率已達9成以上。圖／台東縣警察局提供
台東縣警消人員，疫苗施打率已達9成以上。圖／台東縣警察局提供

AZ疫苗 海巡署 台東

延伸閱讀

長者接種疫苗 醫事人員細心服務讓民眾更安心

經濟部要工業區只能打高端疫苗？趙少康：中央護航到歇斯底里

立委批施壓工業區打國產疫苗 廠商：要尊重員工意願！

桃園田心國小長者疫苗注射站擁擠 周六起改至大溪國中

相關新聞

台東海巡官兵疫苗一針未打到？ 縣府：有剩餘再納入

海巡署海巡及岸巡人員被納入第2類「維持防疫量能」疫苗施打對象，台東縣政府也規畫首波8千劑AZ苗給1至5類人員施打，不過，...

海巡署長官爆搶打第一波疫苗 海巡隊基層怨「半支都打不到」

疫情嚴峻，國內疫苗短缺，海巡署爆出署本部、各科室、巡防區的長官占用第一波施打疫苗配額，沒有半支施打在第一線的海巡隊基層隊...

台灣實控的東沙島孤懸南海 恐成美國和大陸的火藥桶

彭博資訊報導，中國大陸的28架軍機周二飛過台灣附近天空時，沿襲一種令美國和台灣軍方提高警惕的模式。

共機侵擾 綠籲懸崖勒馬 藍勸重啟對話

共軍前天以多機種、多批次、多空層侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）及東南空域，朝野同聲譴責。民進黨表示，在全球都在努力加...

共機不斷擾台 美批增誤判風險

共機單日擾台空防架次再破紀錄，美國國防部發言人薩波表示，這正在破壞穩定且增加誤判風險，美國將持續深化與台灣的非官方安全關...

共機大舉擾台 民進黨籲懸崖勒馬

中共解放軍昨天以28架次多機種、多批次、多空層侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）及東南空域。民進黨表示，對於中共當局在全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。