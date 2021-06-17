台東海巡官兵疫苗一針未打到？ 縣府：有剩餘再納入

海巡署海巡及岸巡人員被納入第2類「維持防疫量能」疫苗施打對象，台東縣政府也規畫首波8千劑AZ苗給1至5類人員施打，不過，駐守台東第一線海巡及岸巡官兵，卻一針打不到。縣府表示，若下一波4千劑疫苗有剩，會安排海巡官兵施打。

縣府衛生局長黃明恩說，首波8千劑疫苗，因施打對象類別人數超過3萬人，在疫苗不足的情況下，優先以75歲以上長者及醫事人員施打，所以沒有規畫安排到海巡，下一波4千劑疫苗到位，仍持續安排首波未施打長者接種，若有剩餘疫苗，再納入海巡接種。

海洋委員會海巡署東部分署下轄第13岸巡隊、第12岸巡隊，另附屬單位有機動查緝隊及海巡第15隊，主要專責海上、岸際及港口等第一線查緝走私、防止非法入出國、執行通商口岸人員之安全檢查及其他犯罪調查等工作，官兵編制近千人。

不過，台東縣分別獲得中央5100劑及8000劑AZ疫苗中，都沒有納入第2類的海巡為施打對象，反觀同樣是第2類的警察及消防人員，截至昨天為止，縣府公布已施打9成以上，這看在海巡官兵裡，實在不能理解，也感到很不公平，但也只能摸摸鼻子。

「第一線警消都打了，他們卻打不到。」一名岸巡所長說，港口、岸際和海上執行勤務都是在第一線，這波疫苗施打對象，卻沒有排到他們，明明中央規定他們被排到第2類「維持防疫量能」的施打對象，為何疫苗到位了，這兩天也接種了，卻一針也打不到。