海巡署長官爆搶打第一波疫苗 海巡隊基層怨「半支都打不到」

疫情嚴峻，國內疫苗短缺，海巡署爆出署本部、各科室、巡防區的長官占用第一波施打疫苗配額，沒有半支施打在第一線的海巡隊基層隊員，讓基層抱怨「到底誰才是接觸民眾、大陸漁民外籍船員的第一線人員？」海巡署艦隊分署澄清表示，因海巡隊遞交名冊時間較晚，衛生單位依照名冊順序核列疫苗施打時間，並非刻意排除海巡隊，因而造成誤會。

海巡署基層隊員透過臉書「靠北海巡隊」PO文指出，台中海巡隊5月21日彙整施打疫苗名單給海巡署中部分署，6月4日分署函報給台中市衛生局，結果6月14日中部分署獲配543位疫苗施打人數，除了一線岸巡人員，還有海巡署本部、各科室、巡防區的長官施打，就是沒有半支給海巡隊的第一線人員施打。

海巡署基層抱怨「到底誰才是第一線人員？誰才是真正接觸民眾、大陸漁民和外籍船員的人」，有工作的時候，海巡隊被長官追著跑，當基層需要你們的時候你們又在哪？基層同仁都是自己到外面醫院排隊施打疫苗，「海巡隊員守護台灣，誰來守護我們？」

海巡署艦隊分署表示，中部分署將同仁需求疫苗名單併入6月4日申請的名冊，再向台中市衛生局增加名單為907名，但6月14日核定第一批疫苗接種名冊為543劑，無法滿足轄內單位所需，中部分署已於15日再次發文衛生局爭取第二次施打疫苗名單，名單囊括台中海巡隊及中部機動海巡隊所有同仁。另為爭取疫苗施打時效，中部分署已主動協調當地醫院同意，並自6月18日起至25日，海巡隊未施打疫苗的264位同仁，均可安排施打疫苗。

海巡署艦隊分署表示，有關海巡單位所報名冊均符合中央流行疫情指揮中心認可第二類「中央及地方政府防疫人員」施打疫苗對象，因海巡隊遞交名冊時間較晚，衛生單位依照名冊順序核列疫苗施打時間，並非刻意排除海巡隊，因而造成誤會。