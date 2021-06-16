G7提台海和平後 中國派28架軍機對台灣「秀肌肉」劍指何方？

中國6月15日派出28架軍機進入台灣西南空域，其中包括可攜帶核彈頭的轟炸機等。台灣國防部指出，這是中國軍機入侵台灣海域數量最高的一次行動。

對此，美國國防部指出，中國軍事行動破壞穩定，正增加誤判風險，並表示將持續深化與台灣的非官方安全關系，確保台灣自我防衛。中國國台辦16日回答有關軍機進入台灣空域問題時表示，民進黨挑戰兩岸關系，破壞台海和平穩定，因此「遏制台獨是完全必要的」。

根據統計，中國軍機曾在6月3日和4日進入台灣空域，這是9天後再度進入台灣空域，而今年目前已經累計312架次

中國回應各方「試探底線」

在（G7）領袖高峰會首度在聯合公報中強調維護台海和平穩定的重要性後，中國派出28架軍機進入台灣空域，多名學者稱，這是對美國同盟國家宣示，要維護台灣主權。

澳洲國立大學（Australian National University）亞太學院講師宋文笛向德國之聲分析，中國派規模空前的軍機到台灣空域，和北約及G7聲明有關，畢竟「明犯強漢者，雖遠必誅」，G7首度納入台海和平議題，北約又把中國稱為「系統性挑戰」，在這種基礎上，北京必須要有所回應。

宋文笛強調：「特別是在共產黨慶百年前夕，在習近平強調國家要『強起來』的階段，面對外界一些大國有反擊的時候，習近平不得不有一些強硬表態。」

台灣中山大學政治學助理教授陳宗岩也提出類似看法，他指出。近期美韓丶美日峰會和G7聯合公報都提及台灣海峽和平穩定的重要性，他認為這是在試探中國的底線。

另外，日本首相菅義偉日前直接稱呼台灣為「國家​」，最近重啟美台貿易談判，以及美國傳統的戰略夥伴提及台灣以及提高對台灣的關注度，都是一種試探中國的行為。從中國角度來看，因此會試圖要維護台海，強調「台灣是不可分割的一部分」的軍事行動，是在回應這些試探。

陳宗岩對德國之聲說：「當雙方都在對峙，中國軍機的數量若是一個關注點，必須有些（數量）差異，在不爆發沖突下，做一些明確的政治象徵」。

另外，宋文笛認為，中國在6月16日俄美首次峰會前派軍機進入台灣空域，另個原因可能是中國擔心美俄峰會，會影響中俄關系，因此想藉由台灣議題，提醒俄羅斯，像是和喬治亞的主權爭議等，中俄是同一陣線的同盟關系。

至於未來中國軍機頻繁進入台灣空域是否會持續成為常態，陳宗岩和宋文笛都給了肯定答案。宋文笛說，這是為了要加強對美軍嚇阻，要美國不要干預台灣問題，因此「秀肌肉增加嚇阻力」。

陳宗岩表示，美國認為中國崛起對美造成威脅，必須拉幫結派，台灣在美中競爭之下，是對美國掌握整體權力是很重要的一環，但卻又剛好踩到中國底線，就是主權的問題。「所以只要美中競爭態勢繼續，台灣就會一直變成中國無法妥協的問題，那軍事行動就會常態化」。但他認為這只是政治上的宣示。

黨慶前對內宣示

台灣國防部智庫丶國防安全研究院學者蘇紫雲則向台灣媒體分析，中國軍機以破紀錄數量進入台灣空域，可能是因為北京面對國際情勢而改變，所進行的戰略丶戰術調整，政治意義大於軍事意義。

他指出，中國除了需以軍事行動安撫內部鷹派及民族主義者外，也藉此向國際重申北京在主權議題上絕不可能示弱的訊息。

宋文笛也向德國之聲分析，若西方有動作，中國也會以同樣的規模來回應外界的挑釁，但因為「要百年黨慶，不能出亂子」，中國會處於較為被動的角色，對內會持續「秀肌肉」，但對外會有多大的軍事行動，則處決於感受到外界挑釁的規模和種類。

陳宗岩則指出，中國共產黨100周年前，最不希望聽到任何反對共產黨的聲音。因資訊發達，中國社會也知道最近美國力挺台灣的態勢，因此必須有所動作（指派軍機到台灣空域），不能讓人民覺得中國沒有在維護主權。

他強調：「對共產黨高層，國內競爭者或民眾而言，主權是很重要的事。」因此，對於任何威脅主權的行為，必須要在政治丶軍事上所很強硬的回應。其中，政治宣示更為重要，這是對於內部的一種交代。

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