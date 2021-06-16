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外島官兵開打新冠疫苗 軍醫院啟動遠距看診模式

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
三軍總醫院澎湖分院日前啟動「遠距門診」，提供慢性病患者「慢箋領藥免入院」模式。圖/軍聞社
三軍總醫院澎湖分院日前啟動「遠距門診」，提供慢性病患者「慢箋領藥免入院」模式。圖/軍聞社

外島地區官兵昨起按規劃陸續分梯前往當地衛生所施打新冠疫苗，而三軍總醫院澎湖分院日前啟動「遠距門診」，提供慢性病患者「慢箋領藥免入院」模式，落實「就醫停留要縮短」原則。

包括馬祖防衛指揮部等各外島單位官兵，昨起陸續施打新冠疫苗，傳目前除有少數人發燒外，暫無嚴重不適案例傳出。

此外，軍聞社今日報導，三總澎湖分院宣布，「遠距醫療視訊門診」病患可於前1日完成預約掛號，並於家中建置相關軟硬體，看診時間為每週一下午3時至5時，由家庭醫學科林育任醫師，利用遠距視訊系統為就醫民眾看診，若因疫情緣故無法前往台灣本島領藥的民眾，也可透過此方式，看診後由醫院提供相同成份的藥劑，避免疫情影響造成用藥中斷。

此外，為降低民眾到院停留時間，兼顧慢性病患就醫持續性，同時提供「慢箋領藥免入院」措施，只要持有醫師開立的慢性病連續處方箋，在第2、3次領藥時，可於週一至週五上午8時到下午4時，利用電話預約，就能在隔日下午1時30分到2時30分，持健保卡及慢箋於醫療大樓正門口旁領藥，達到快速領藥通關服務。

新冠疫苗 慢性病 疫情

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