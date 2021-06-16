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共體疫情艱難 今黃埔校慶97周年 國軍靜默以對

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
軍中政策指示因應疫情嚴峻，一切從簡，社群以防疫、戰備內容為主，省略任何慶典紀念訊息。圖／國防部發言人臉書網頁
軍中政策指示因應疫情嚴峻，一切從簡，社群以防疫、戰備內容為主，省略任何慶典紀念訊息。圖／國防部發言人臉書網頁

今（16）日是陸軍官校97周年校慶，但因新冠肺炎疫情影響，3級警戒持續，除陸官沒有任何慶典儀式外，國防部、陸軍司令部甚至陸官本身，也未在對外社群發出任何紀念訊息，以共體時艱。陸軍官校畢業的國民黨立委吳斯懷今天則在個人臉書發出「恭賀母校」文，並表示現在疫情嚴重，除了第一線醫護人員外，他強烈建議維護國家安全、社會治安、防護的軍、警、消人員，能儘早施打疫苗

陸軍官校師生目前均處於遠距教學，校慶沒有任何實質儀典，校方曾製作一隻校慶影片，透過線上向師生播放，但在對外社群沒有披露任何有關校慶的訊息，陸軍司令部與國防部也保持緘默。據了解，軍中政策指示因應疫情嚴峻，一切從簡，社群以防疫、戰備內容為主，省略任何慶典紀念訊息。

有中將資歷的吳斯懷以「秉持黃埔親愛精誠、勿忘愛國愛民初衷」為題在臉書貼文表示：今天是黃埔建軍97年，當時先總統蔣公擔任黃埔軍校第一任校長，從500支步槍開始，取得了北伐的勝利、經歷了8年對日的英勇抗戰、播遷到台澎金馬，維護台海和平、保衛台灣的民主發展及經濟繁榮，黃埔軍人功不可沒。

貼文呼籲，我黃埔人應秉持初衷，以捍衛中華民國為使命，以親愛精誠為核心價值，共同為國家、人民，持續奉獻心力。

貼文還說，現在疫情嚴重，各行各業、軍、警、消均有人確診，在施打疫苗，除了第一線醫護人員外，他強烈建議維護國家安全、社會治安、防護的軍、警、消人員，能儘早施打疫苗！最後恭賀母校～97歲生日快樂。

他同時標註（TAG）黃埔人生前捍衛國家、退後建設台灣、死後捐獻社會。

陸軍 疫情 疫苗

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