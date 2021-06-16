空軍四聯隊F-16及救護隊飛官接種AZ疫苗 持續捍衛領空

中央流行疫情指揮中心分配國軍AZ疫苗，昨起進行施打，官兵按照戰備優先順序，分批接受疫苗接種；有「皇家空軍」稱譽，最先接裝升級F-16V的空軍嘉義基地第四聯隊飛官，包括戰機及救護隊黑鷹直升機飛官，都完成疫苗接種，捍衛領空，執行戰備及救護任務。

根據國防部資料，全台累計11名軍人染疫，原預計7月12日至16日舉行的漢光37號實兵實彈操演，在防疫優先原則，延後至9月實施。7月後備軍人教召集訓練也暫停辦理，且不實施補召。

國軍最早施打疫苗的部隊是海軍256潛艦戰隊的官兵，以及空軍戰機飛行員，因其執行任務都屬在完全密閉性空間內。空軍嘉義基地原定3月30日上午舉行F-16V戰機接裝典禮，因台東志航基地2架F5E戰機在屏東縣牡丹鄉外海空域擦撞雙雙墜海暫停。

5月第一批採購的人AZ疫苗到貨，當時疫情穩定，開放軍人施打，不久就碰上全台三級防疫，大家搶打疫苗，空軍嘉義基地獲這批日本捐贈疫苗，昨天在基地由醫護人員完成接種。