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地球很危險：美國纏鬥中國的「火星競賽」

共機昨遶我東南空域 台東志航基地「弓三」飛彈追監！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
共機昨天大舉出海，28架快慢速機侵入我防空識別區，其中，運8、轟6及殲16機，進入我東南部外海，遭到我空軍反制。圖／翻攝自國防部網站
共機昨天大舉出海，28架快慢速機侵入我防空識別區，其中，運8、轟6及殲16機，進入我東南部外海，遭到我空軍反制。圖／翻攝自國防部網站

共機昨天大舉出海，28架快慢速機侵入我防空識別區，遭到我空軍反制，其中，運8、轟6及殲16機，進入我東南部外海，進行攻擊編隊態勢明顯。駐守在台東空軍志航基地內的防空連，以「天弓三型」防空飛彈全程追蹤跟監。

空軍司令部昨天發布即時軍事動態指出，有共軍運8反潛機1架次、轟6機4架次、運8遠干機1架次、空警500機2架次、殲16機14架次、殲11機6架次，總計28架次，分批進入我西南防空識別區。其中運8、轟6及殲16機，穿出巴士海峽，進入我東南部外海。

專門記錄軍事飛行器動態的軍事迷，昨天追蹤到共機闖入台灣西南防空識別區（ADIZ），一組攻擊編隊並轉向接近台東蘭嶼外海空域，隨後識別消失。空軍司令部傍晚也發布即時軍事動態證實 。駐紮台東志航基地的防空連緊急追監反制。

有軍事迷說，按照過去追蹤經驗，都是1架次的運8機型會飛入我東部外海，沒想到卻是多架次、多機型，飛行軌跡一度很接近台東蘭嶼外海，這情況非常少見。

據了解，空軍台東志航基地內，編制一個防空連，配備國人自製最新的天弓三型防空飛彈，而國防部昨天針對大陸軍機擾台，也做出派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離及防空飛彈追監等處置因應，並籲請國人放心。

而中科院今天起至25日止，在屏東九鵬基地都有火砲試射，其中，23日一天將再度試射「無限高」的飛彈，試射警戒範圍達300公里，遠至宜蘭外海。

共機進入我東南部外海。駐守在台東空軍志航基地內的防空連，以「天弓三型」防空飛彈全程追蹤跟監。圖／翻攝自谷歌地圖
共機進入我東南部外海。駐守在台東空軍志航基地內的防空連，以「天弓三型」防空飛彈全程追蹤跟監。圖／翻攝自谷歌地圖

台東志航基地 空軍 飛彈

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