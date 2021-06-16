共機昨遶我東南空域 台東志航基地「弓三」飛彈追監！

共機昨天大舉出海，28架快慢速機侵入我防空識別區，遭到我空軍反制，其中，運8、轟6及殲16機，進入我東南部外海，進行攻擊編隊態勢明顯。駐守在台東空軍志航基地內的防空連，以「天弓三型」防空飛彈全程追蹤跟監。

空軍司令部昨天發布即時軍事動態指出，有共軍運8反潛機1架次、轟6機4架次、運8遠干機1架次、空警500機2架次、殲16機14架次、殲11機6架次，總計28架次，分批進入我西南防空識別區。其中運8、轟6及殲16機，穿出巴士海峽，進入我東南部外海。

專門記錄軍事飛行器動態的軍事迷，昨天追蹤到共機闖入台灣西南防空識別區（ADIZ），一組攻擊編隊並轉向接近台東蘭嶼外海空域，隨後識別消失。空軍司令部傍晚也發布即時軍事動態證實 。駐紮台東志航基地的防空連緊急追監反制。

有軍事迷說，按照過去追蹤經驗，都是1架次的運8機型會飛入我東部外海，沒想到卻是多架次、多機型，飛行軌跡一度很接近台東蘭嶼外海，這情況非常少見。

據了解，空軍台東志航基地內，編制一個防空連，配備國人自製最新的天弓三型防空飛彈，而國防部昨天針對大陸軍機擾台，也做出派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離及防空飛彈追監等處置因應，並籲請國人放心。