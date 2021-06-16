殲16東部空域現蹤 學者：台美兩軍遭精準打擊風險升高

針對昨天（15日）共軍空中兵力在我防空識別區西南方、南方與東南方進行體系化作戰機群演練。中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，這是共軍首度派出戰鬥機(殲-16)，直達我防空識別區的南方與東南方邊緣地帶，代表共軍有能力對假想中朝菲律賓海或南海水域逼近的美軍航艦打擊群、在台灣東部西太平洋實施戰力保存的我軍艦隊主力、甚至我空軍在花蓮和台東的戰力保存區，實施長距離精準打擊。兩岸軍方擦槍走火風險將升高。

空軍司令部昨天公布中共解放軍活動動態，高達28架次快、慢速機，分批侵入我防空識別區，不但刷新共機單日擾我空防架次的紀錄外，包括共軍新銳的殲16戰機，首度被披露與轟6、運8反潛機編隊穿出巴士海峽直抵我東部外海空域。

揭仲表示，15日6月共軍空中操演的部分內容，不排除是共軍利用美軍雷根號航艦打擊群進入南海的機會，進行反艦與反潛操演；但揭仲強調，更值得注意的是，這是共軍首度派出戰鬥機(殲-16)，直達我防空識別區的南方與東南方邊緣地帶，代表共軍的戰鬥機已有能力在遠離中國大陸東南沿海基地的空域，替遠征打擊機群的轟炸機與反潛機護航。換言之，這形同共軍首度派出本身就具備戰鬥機護航能力的遠征打擊群進入此一空域，對假想中朝菲律賓海或南海水域逼近的美軍航艦打擊群、在台灣東部西太平洋實施戰力保存的我軍艦隊主力、甚至我空軍在花蓮和台東的戰力保存區，實施長距離精準打擊。

揭仲說，以往共軍的反潛機、轟炸機與電偵機雖曾多次進入此一空域、甚至繞行台灣東部，但都是在沒有戰鬥機護航的情況下，其實十分脆弱；在平時或許能產生若干心理效果，但戰時則無多大實際效用。

揭仲也指出，共軍殲-16戰鬥機能在未經空中加油的情況下，飛抵我防空識別區東南方邊緣，航程已接近其最大作戰半徑。這除了代表飛行員的海上長距離飛行能力明顯提升外，也代表共軍北斗衛星系統所提供的精確導航能力，與空警500空中預警機的指揮管制能力均已相當成熟，能夠在實戰中發揮作用。揭仲認為，在衛星導航和預警機空中指揮管制能力已備便的情況下，日後共軍可能會抽調來自不同單位的殲-16戰鬥機，輪流前往台灣南部和東南部空域演訓，以便讓更多的戰鬥機單位能熟悉相關的戰技與戰術，這勢必會大幅增加我空軍的壓力。

揭仲說，更值得擔憂的是，在共軍於我防空識別區內演訓越發常態化後，共軍自今年3月下旬後的演訓，不乏實戰化程度非常高的情形，例如3月26日與6月15日的體系化作戰機群操演，這可能是負責規劃的戰區僅強調提升演訓的實戰性，卻忽略類似演訓在我防空識別區內進行，將大幅升高兩岸軍方擦槍走火的風險。