共軍空中兵力擾我空防創紀錄 學者：政治意義大於軍事

28架共軍快慢速機今天大舉出海，創下近年公開紀錄中共軍機單日進入我西南防空識別區最多數量紀錄。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，近期包括美日峰會、美韓峰會、七大工業國峰會提及台海的聯合聲明，與多國在南海軍事操演，新的國際情勢都對北京造成壓力；中共戰機戰術活動的改變，可能原因在於北京面對國際情勢進行戰略調整，以及外交、軍事的戰術調控，以符合中共現階段的戰略與建黨百年的內外宣傳工作，政治意義大於軍事意義。

蘇紫雲表示，中共軍機暫停進入台灣防空識別區九天之後，於14日由運八反潛機打頭陣，15日又以多機種、多高度方式進入台灣西南、東南防空識別區，由於以往共機的大規模活動多針對個別事件，因此以安撫中共內部強硬派及輿情為主。

蘇紫雲認為，共機航跡明顯演練封鎖台海、巴士海峽的意圖。然而共機的此一舉動等於也向美日韓展現切斷海上生命線的威脅，明顯是與美國、七大工業國峰會訴求「開放與自由的印太」政策有關，相當不智。

蘇紫雲表示，戰術特性上，轟6、殲16具備對艦攻擊能力，針對美艦的針對性甚為明顯，機組的編成與拜登總統今年1月23日派遣羅斯福號航艦進入南海時，共機模擬攻擊的情形類似，針對近期將陸續舉行的多國海上演習針對性非常強。

他表示，如今新的國際情勢的確對北京造成壓力，包含美日峰會、美韓峰會、七大工業國峰會的聯合聲明，均提及台海和平與安全重要性，北約峰會更史無前例將中共視為系統性的挑戰。這都對北京的外交與區域安全態勢造成外部壓力，內部則遭鷹派與民族主義網民認為「軟弱」，因此需藉軍事行動以為內部交代與宣傳。

蘇紫雲解讀，共機的行為需從中共軍事文化本質切入，中共對於軍事力量的展現，向來是七分政治、三分軍事。習近平新進提出「重建中國形象」的「可愛、可敬、可信」國際宣傳基調，被視為調整戰狼外交的具體指導，因此共機的活動也受到此一政策調整的影響。

蘇紫雲同時表示，美國雷根航艦戰鬥群進入南海，主要目的雖是前往印度洋支援美軍撤出阿富汗，但此番屬於「路過」南海性質，也將進行演習。同時，駐紮日本三澤基地的美國空軍F-16機群，千里迢迢前往印尼進行聯合演習，加上澳洲也將派艦與英國伊莉莎白航艦聯合軍演。

此外，東協今天舉行防長會議，就《海上意外相遇規則》（CUES）、《軍機空中相遇規則》(GAME)、海上互動指南、東盟直接聯絡基礎設施（ADI）和《東海各方行為宣言》等進行討論，由於中共近年是南海事務的最主要當事國，東協國防部長等於間接點名要約制共軍行為模式。