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新冠疫情嚴峻 陸軍緊急整修重要指揮所核生化防護系統
新冠肺炎疫情嚴峻，陸軍司令部今（15）日公告，化學兵近日一口氣針對台、金、馬三處主要指揮所核生化防護系統，決標進行保修，以確保出入具空氣壓力消毒功能的核生化門運作正常；此外，同時針對全島相關預警系統進行維護。相關標案皆由中科院得標。
這項業務由化學兵負責招標，重要指揮所核生化防護系統保修案，履約地點包括桃園龍潭大漢營區、金防部、馬防部等地的地下指揮所，耗資近1500萬元；另有全國各重要營區的陸軍預警系統維護，則耗資近千萬元。
陸軍所屬金、馬與龍潭的地下指揮所，出入裝有空氣壓力消毒的核生化門，各營區則另有相關化兵偵消的預警系統，具備防疫功能。位於龍潭陸軍司令部的大漢營區地下指揮所，過去是除大直衡山指揮所外，唯一備援供層峰進駐的指揮中心，現在則加入六、八、十軍團作戰區地下指揮所，包括龍山營區、崑崙營區與泰山營區共同備援運用。
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