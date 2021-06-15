新冠疫情嚴峻 陸軍緊急整修重要指揮所核生化防護系統

新冠肺炎疫情嚴峻，陸軍司令部今（15）日公告，化學兵近日一口氣針對台、金、馬三處主要指揮所核生化防護系統，決標進行保修，以確保出入具空氣壓力消毒功能的核生化門運作正常；此外，同時針對全島相關預警系統進行維護。相關標案皆由中科院得標。

這項業務由化學兵負責招標，重要指揮所核生化防護系統保修案，履約地點包括桃園龍潭大漢營區、金防部、馬防部等地的地下指揮所，耗資近1500萬元；另有全國各重要營區的陸軍預警系統維護，則耗資近千萬元。