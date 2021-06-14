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國安鬆綁！明起澎湖山水海岸等七處海岸管制區解除管制

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
軍方過去經常在澎湖山水海岸執行軍事操演。圖為海軍陸戰隊登陸戰車大隊過去在澎湖山水海灘演練登陸作戰，AAV7兩棲突擊車發射煙幕彈，在煙幕的掩護下進行搶灘。 圖／軍聞社
軍方過去經常在澎湖山水海岸執行軍事操演。圖為海軍陸戰隊登陸戰車大隊過去在澎湖山水海灘演練登陸作戰，AAV7兩棲突擊車發射煙幕彈，在煙幕的掩護下進行搶灘。 圖／軍聞社

國防部公告台、澎地區7處海岸管制區，包括過去經常舉行軍事操演的澎湖山水特定管制區，將於明（15）日起解除管制，適時開放民眾遊憩使用。

我國海岸管制區是為確保海防及軍事設施安全，實施管制的地區，依公告應24小時管制；海岸特定管制區則於規定時間內，開放供從事觀光、旅遊、岸釣及其他正當娛樂等活動的地區，依公告管制時間為每日1900至翌日0600時止。其中還有禁限建問題。

而國防部日前公告，台澎包括台南特定管制區、山水特定管制區、外埔經常管制區、開南島經常管制區、平埔經常管制區、白沙經常管制區及馬公里經常管制區等7處海岸管制區，將解除管制，自中華民國110 年6 月15日生效。同時解除禁限建。

國防部 澎湖

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