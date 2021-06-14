海軍向陸軍借款買魚叉 學者：預算制度確須增加靈活度

外傳海軍動用調控預算機制，動用立法院三讀法定的陸軍軍購款，支應對美採購魚叉飛彈首期款項。有學者認為，美國會計年度與我國不同，軍購常因此造成行政與立法程序的困擾，我國預算制度須因此評估增加彈性與靈活度，以發揮最大效益。

據了解，魚叉飛彈經高層核定以「空降」方式「插隊」建案，美方軍備界日前證實，海軍月前已透過中華民國駐美軍事代表團與美方簽定發價書，採購首批32套魚叉飛彈系統（含飛彈），並支付新台幣6億餘元首期支付款項。

財團法人國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲昨天表示，美國會計年度為每年10月1日開始，與我國不同，因此在軍購上也常造成行政與立法程序的困擾，例如2017年新式方陣快砲採購，是基於美國防合作署的法定條款，也就是對應廠商生產時程與有意願採購的盟國進行「團購」以取得降價的好康，國軍承辦人員基於節省公帑優先處理，但因與我國預算制度扞格，因此造成若干困擾。此均為我國制度須評估增加彈性與靈活度，以發揮最大效益的考量點。

蘇紫雲表示，國軍規劃採購的陸基魚叉飛彈，美軍與北約的定位為「岸防巡航飛彈系統」（CDCM/Coastal Defense Cruise Missile），例如芬蘭早國軍兩年於2018年出手採購100枚魚叉增程版(RGM-84Q-ER)，依照美國防合作署(DSCA)的公報便載名將用於「岸防陣地」(Coastal Batteries)。

他說，依照立院公報的紀載，國軍規劃主要是考量要在民國114年（2025）要達到「殲敵50％目標」的作戰需求，中科院的生產量能仍有欠缺，因此希望在112年（2023）籌獲，藉此「快速提升戰力」。

他進一步觀察說，美台對中共威脅的評估可說異曲同工。國軍在2020年便表達希望在2025年達到殲敵50％的目標，2021年3月美國前後任印太司令戴維森（Phil Davidson）、與新任的阿基里諾（John Aquilino）在國會作證時都指稱中共在2027年恐有能力對台發動大規模攻擊。

蘇紫雲表示，戰術上，中共075級三棲攻擊艦陸續編入戰鬥序列、再由衛照判斷，中共在建的第三艘航艦將是具有電磁彈射器的正規航艦，依船段組合進度今年底可能下水，接續艤裝後可在2025年形成初始戰力(IOC)。因此綜合研判，國造潛艦於2024年下水、陸基魚叉岸防飛彈於2023年陸續回國服役，可說是對應中共威脅的應急戰力整建計畫。這項應急的戰力，難說是所謂「插隊」軍購。