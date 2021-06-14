海軍向陸軍借款買魚叉 學者：對美軍購預算編列恐失真

外傳海軍動用調控預算機制，使用立法院三讀法定的陸軍軍購款，支應對美採購魚叉飛彈首期款項，有學者認為此舉代表國防部在對美軍購的預算編列嚴重失真，甚至已有刻意欺瞞立法院之嫌！令人擔心川普總統任內所通過的11項、總額將近新台幣5500億元的對台軍售正式進入付款高峰期後，國防部在軍售預算上的編列與支用會不會出現更多問題。

美去年宣布售我百套岸置機動魚叉飛彈海岸防衛系統，美方軍備界消息證實，海軍月前已與美方簽定發價書，並支付6億餘元的首期專案生效款，開始執行首批購案。

對此，國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲表示，以往台美雙方在軍售案的處理流程上有個不成文的規定，就是要等立法院通過該軍售項目的第一年預算後，雙方才會完成發價書的簽署。這個行之有年做法的目的，是要讓立法院藉審查首年度預算的機會，了解全案的預算總額及各年度的預算分配情形，確定軍售案能夠獲得立法院的支持後，再進入實質的發價書條款確定與簽署作業。

揭仲說，若傳聞屬實，則不論是國防部刻意嚴重低編「魚叉飛彈海岸防衛系統」的第一年預算，以致首年度預算不足以支付發價書簽署生效後的首期款；或是更嚴重的，在根本沒有編列、立法院也還沒審查「魚叉飛彈海岸防衛系統」第一年採購預算的情況下，即先運用其他已三讀的預算來支付首期款，都代表國防部在對美軍購的預算編列嚴重失真。

揭仲指出，在川普總統任內所通過的11項、總額將近新台幣5500億元的對台軍售還沒正式進入付款高峰期，國防部在對美軍購的預算編列與支用上，就已經出現這種遊走法規灰色地帶以規避監督的情形，不僅代表相關軍事採購支出可能早已超過正常政府收支所能負荷的程度；也象徵國防部為了在有限時間內完成這麼多對美軍事採購的發價書簽署程序，已顧不了對程序正義的遵守。這不禁讓人擔心，等真正進入付款高峰期後，國防部在軍售預算上的編列與支用會不會出現更多問題。