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獨／台美簽定岸置魚叉飛彈發價書 海軍向陸軍借款支應

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美售我「魚叉飛彈海岸防衛系統」。圖／取自波音推特
美售我「魚叉飛彈海岸防衛系統」。圖／取自波音推特

美國去年宣布售我百套岸置機動魚叉飛彈海岸防衛系統，美方軍備界消息證實，海軍月前已與美方簽定發價書，並支付新台幣6億餘元的首期專案生效款，開始執行首批購案，國軍已展開魚叉海岸防衛系統營區整建，計畫在民國114年以前先在台部署32套魚叉飛彈系統。

對此，海軍司令部昨(13)日暫未回應。

衡諸立法院本會期通過的預算案，並未見魚叉飛彈本體裝備採購預算。據了解，國防部是動用預算調控機制，先自陸軍已經立法院本會期三讀通過採購M109A6自走砲、海馬斯多管火箭系統等法定預算，「借錢」支付美方，讓海軍採購魚叉飛彈購案生效。

根據美國國防安全合作署（DSCA）公告指出，美國國務院同意銷售台灣100套魚叉海岸防禦系統（HCDS，Harpoon Coastal Defense Systems），軍售案包括400枚RGM-84L-4魚叉II型陸基型飛彈、4枚RTM-84L-4魚叉II型演習飛彈。另外還包括411個集裝箱、100套魚叉海防系統發射器運輸器、25輛雷達卡車等，總額達23.7億美元、約新台幣700億元。

據了解，此案並不在國軍五年建軍計畫規劃中，經高層核定以「空降」方式「插隊」建案，海軍緊急以「迅捷專案」建案，當時未知政府財源有多少能力承接此案，先編數千萬元新建陣地，年初海軍海鋒大隊新進駐台中地區，在某區海際興建大樓，外界因此推測第一個魚叉海岸防衛系統營區將部署台中。但沒有任何其他飛彈採購預算。

不過，美方軍備界日前證實，海軍月前已透過中華民國駐美軍事代表團與美方簽定發價書，採購首批32套魚叉飛彈系統（含飛彈），並支付新台幣6億餘元首期支付款項，計畫在民國114年以前在台部署32套魚叉飛彈系統。其餘68套視未來預算額度，再進行第二階段採購。

據悉，國防部為支付「插隊」的魚叉購案，動用預算調控機制，先以三讀成為法定預算的陸軍對美軍購案，借支6億餘元，支應魚叉飛彈購案生效款項。

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