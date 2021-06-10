空軍新竹基地主跑道驗收中 各型機起降測試強度
幻象戰機因新竹基地主跑道整修，去年移防到台中清泉崗基地。整修工程近期已完工，正在驗收，空軍各型機近日陸續在新竹基地實施起降，測試跑道強度，順利的話，幻象機隊近期可望啟動返防作業。
對此，空軍司令部今天表示，幻象戰機返防事宜，均按計畫期程辦理。
幻象戰機原駐地新竹空軍基地，主跑道因長久使用及風化，去年4月啟動跑滑道整建工程，幻象2000-5戰機因此移防台中清泉崗機場，基地僅駐留警戒用機使用滑行道執勤。
跑道整修工期至今年5月，全案日前正在驗收中，近日有航迷目擊包括幻象2000-5、C-130H等機種在新竹起降，測試跑道強度。幻象機群目前仍在清泉崗待命，驗收通過後，近期即可啟動返防作業。
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