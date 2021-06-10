空軍新竹基地主跑道驗收中 各型機起降測試強度

總統府附近有幾個國軍所屬的文化單位，其中的國軍歷史文物館、國軍文藝活動中心等，因土地開發，即將走入歷史。曾經作為文化場所的老建築謝幕，理應喚起集體回憶，不過或許是因為國軍缺乏展館營運管理人才，也缺乏文獻、文物的詮釋整理及行銷，近十幾年來的參訪狀況並不踴躍，這樣的展館走入歷史，似乎也沒人惋惜。

2021-06-10 09:36