快訊

評／軍史館淪蚊子館？軍事文資為何慘澹落幕？

金正恩神隱一個月變瘦了？ 韓媒：手上33萬名錶露端倪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

延宕15年 海軍新建左營二港口明拚開標

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
左營軍港不但單一航道、出口有淺灘，大型軍艦停泊席位也有限，還有多處結構性損壞。記者洪哲政／攝影
左營軍港不但單一航道、出口有淺灘，大型軍艦停泊席位也有限，還有多處結構性損壞。記者洪哲政／攝影

國防部近日公告，將於明（11）日進行「N-WH計畫碼頭及船塢工程」開標。「N-WH計畫」即指興建左營二港口的「威海計畫」，此案已延宕15年，若開標順利，全案工期約七年半完成。

海軍司令部於今年預算書指出，左營港是海軍艦隊主要基地，鑒於新一代兵力相繼成軍，船席需求數亦隨之增加，亟需闢建第二港區及另一進出航道，以利於縮短艦艇因應緊急狀況之出港時間，有效支援艦艇作戰並確保戰力。

海軍司令部表示，左營軍港現有大型軍艦停泊席位有限，現有碼頭雖於民國65年改善及80年間整建，但多處產生結構性損壞，造成艦艇靠泊潛在危險。國防部也表示，海軍左營基地僅單一進出口，易遭敵封鎖，為避免艦艇採多檔靠泊，形成顯著攻擊目標同遭戰損，戰時須採單艦靠泊以分散風險；另可使艦艇在最短時間出港完成海上機動以滿足作戰需求。」海軍對於左營二港口的擴建，有其必要性及迫切性需求。

但立法院預算中心指出，威海計畫於民國95年度提出時，總經費為290億5827萬2千元、納入95至106年度預算編列，其後因進度延宕而多次報奉國防部修訂計畫，辦理期程將延長至 121年，總經費亦提高至404億8284萬元，與原計畫相較，辦理期程延長15年，總經費增加114億2456萬8千元，增幅達39.32%。

預算中心提醒，海軍近年陸續提出多項國艦國造案，並將於未來數年內陸續交艦，但攸關船艦停泊空間的左營二港口擴建工程計畫，辦理期程卻一再延長，並導致計畫經費不斷提高。立法院要求海軍司令部妥適規劃後續工程進度並加強督導作業，讓擴建工程儘速完工。

國防部本月3日發布公告表示，將於明日（11日）進行「N-WH計畫碼頭及船塢工程」開標，按先前計畫，將以選擇性招標案，以167億5463萬餘元預算，執行「N-WH計畫」中的碼頭及船塢工程興建，全案工期約七年半完成。

海軍 碼頭 國防部

延伸閱讀

造中國芯、海軍巡邏艇大單沒了 亞光科技疑坑殺投資人

高雄鐵路地下化 左營園道島式月台與咾咕石座椅搶眼

左營派出所「館長」 苦讀2年考上警大刑事研究所

玉山軍艦的模範？新世代兩棲作戰艦艇：美國聖安東尼奧級船塢運輸艦

相關新聞

延宕15年 海軍新建左營二港口明拚開標

國防部近日公告，將於明（11）日進行「N-WH計畫碼頭及船塢工程」開標。「N-WH計畫」即指興建左營二港口的「威海計畫」...

軍史館淪蚊子館？軍事文資為何慘澹落幕？

總統府附近有幾個國軍所屬的文化單位，其中的國軍歷史文物館、國軍文藝活動中心等，因土地開發，即將走入歷史。曾經作為文化場所的老建築謝幕，理應喚起集體回憶，不過或許是因為國軍缺乏展館營運管理人才，也缺乏文獻、文物的詮釋整理及行銷，近十幾年來的參訪狀況並不踴躍，這樣的展館走入歷史，似乎也沒人惋惜。

空軍營內感染 驚動國防部

國軍爆發第一起新冠肺炎營內感染事件，疫情蔓延至高機敏性的台北公館空軍作戰指揮部聯合空中作戰中心。繼日前兩名監控台海空域航...

新冠病毒攻破監控共機第一線 空軍公館戰管六人確診

新冠病毒蔓延至機敏性奇高的台北公館空軍作戰指揮部聯合空中作戰中心(JAOC)，繼日前兩名監控台海空域航跡的軍官確診後，今...

國軍首度群聚感染 正好發生在全台防空戰備中樞

國軍爆發第一起新冠肺炎營內感染事件，更嚴重的是染疫者包括負責台海空防第一線的空軍作戰指揮部戰管人員。官員指出，防空作戰體...

空軍司令部：6人確診 匡列密切接觸者、全面核酸檢測

空軍司令部今天表示，近期陸續發生6位人員因身體不適，經醫院核酸檢測為陽性反應，立刻依規定通報地方衛生主管機關並進行隔離治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。