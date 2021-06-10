延宕15年 海軍新建左營二港口明拚開標

國防部近日公告，將於明（11）日進行「N-WH計畫碼頭及船塢工程」開標。「N-WH計畫」即指興建左營二港口的「威海計畫」，此案已延宕15年，若開標順利，全案工期約七年半完成。

海軍司令部於今年預算書指出，左營港是海軍艦隊主要基地，鑒於新一代兵力相繼成軍，船席需求數亦隨之增加，亟需闢建第二港區及另一進出航道，以利於縮短艦艇因應緊急狀況之出港時間，有效支援艦艇作戰並確保戰力。

海軍司令部表示，左營軍港現有大型軍艦停泊席位有限，現有碼頭雖於民國65年改善及80年間整建，但多處產生結構性損壞，造成艦艇靠泊潛在危險。國防部也表示，海軍左營基地僅單一進出口，易遭敵封鎖，為避免艦艇採多檔靠泊，形成顯著攻擊目標同遭戰損，戰時須採單艦靠泊以分散風險；另可使艦艇在最短時間出港完成海上機動以滿足作戰需求。」海軍對於左營二港口的擴建，有其必要性及迫切性需求。

但立法院預算中心指出，威海計畫於民國95年度提出時，總經費為290億5827萬2千元、納入95至106年度預算編列，其後因進度延宕而多次報奉國防部修訂計畫，辦理期程將延長至 121年，總經費亦提高至404億8284萬元，與原計畫相較，辦理期程延長15年，總經費增加114億2456萬8千元，增幅達39.32%。

預算中心提醒，海軍近年陸續提出多項國艦國造案，並將於未來數年內陸續交艦，但攸關船艦停泊空間的左營二港口擴建工程計畫，辦理期程卻一再延長，並導致計畫經費不斷提高。立法院要求海軍司令部妥適規劃後續工程進度並加強督導作業，讓擴建工程儘速完工。

國防部本月3日發布公告表示，將於明日（11日）進行「N-WH計畫碼頭及船塢工程」開標，按先前計畫，將以選擇性招標案，以167億5463萬餘元預算，執行「N-WH計畫」中的碼頭及船塢工程興建，全案工期約七年半完成。