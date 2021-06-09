國軍首度群聚感染 正好發生在全台防空戰備中樞

國軍爆發第一起新冠肺炎營內感染事件，更嚴重的是染疫者包括負責台海空防第一線的空軍作戰指揮部戰管人員。官員指出，防空作戰體系擁有多個備援指揮中心，不至於發生空防開天窗的情況。但是應對台海動態、隨時要做反應的空作部居然發生疫情，還是讓國防部為之震驚。專家指出，各指揮中心都是密閉空間，在缺乏疫苗接種的情況下，類似情況仍然難免發生。

空軍作戰指揮部位於台北市蟾蜍山腳，在山腹之中建有地下指揮中心，負責監控台灣四周與大陸東南各省的空中動態，並且隨時派遣兵力因應最新狀況。據了解，這次感染人員中，就包括必須「進洞」輪值的戰管人員。

空作部位於地面上的營舍，目前正進行改建工程，因此該單位不少官兵，暫時住在松山軍用機場內的宿舍。日前松指部先發現兩人確診，這兩天又增加四人確診。空作部與松指部立刻與衛生單位合作，緊急實施環境消毒，匡列密接接觸者，全面執行人員核酸篩檢，並且同步啟動備援機制，執行戰備任務。

對此，國民黨軍系立委吳斯懷說，軍隊是最大的群聚團體，尤其各指揮中心都是密閉空間，傳染的風險格外大。如今國軍防疫重點，應該以最快速度建立快篩機制，進入營區者就必須接受篩檢。光靠量體溫與管制休假、跨區移動，都無法真正解決問題。更進一步則需要「國軍最大靠山」蔡總統出面，讓全軍官兵儘快施打疫苗，如此不僅維持軍心士氣，也才能有效確保國家安全。