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國防部實施新「志願士兵選訓實施辦法」國中兵走入歷史

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
「志願士兵選訓實施辦法」原規定參加志願士兵甄選者，資格有「國中畢業具特殊之體能、技能或專長」條款，在軍中實務上通常是廚房、駕駛或具備特殊技術執照如技工等，是國軍數年前募兵缺員下的政策產物。圖為示意，與報導內容無涉。圖／陸軍司令部臉書粉專
「志願士兵選訓實施辦法」原規定參加志願士兵甄選者，資格有「國中畢業具特殊之體能、技能或專長」條款，在軍中實務上通常是廚房、駕駛或具備特殊技術執照如技工等，是國軍數年前募兵缺員下的政策產物。圖為示意，與報導內容無涉。圖／陸軍司令部臉書粉專

國防部昨日公告「志願士兵選訓實施辦法部分條文修正」案正式施行，刪除「國中」志願役士兵條款，即日起參加志願役士兵甄選均須具備高中以上學歷，辦法同時增列數項志願士兵晉用門檻。

「志願士兵選訓實施辦法」原規定參加志願士兵甄選者，資格有「國中畢業具特殊之體能、技能或專長」條款，在軍中實務上通常是廚房、駕駛或具備特殊技術執照如技工等，是國軍數年前募兵缺員下的政策產物，如今缺員整編後募兵制已達標，「國中兵」即走入歷史。

此外，為避免為維護部隊安全及純淨，為統一國軍人員進用基準、國軍用人政策需求，如犯內亂、外患、不能安全駕駛等罪，經緩起訴處分、有罪判決確定、通緝有案尚未結案，或違反毒品危害防制條例者，考量恐影響部隊安全及純淨，就算經緩起訴處分，也不得參加志願士兵甄選；而離營再申請入營者，離營最後三年內不得有品德類記過以上處分，未曾遭記大過一次以上或累滿二大過以上。

國軍 志願役 毒品

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