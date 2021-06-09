國防部實施新「志願士兵選訓實施辦法」國中兵走入歷史

天空中的不明飛行物（UFO），幾十年來傳聞不斷，引起許多想像。美國中情局解密檔案當中，有許多關於不明飛行物的檔案，其中有關負責調查不明飛行物藍皮書（Project Blue Book）調查計畫，經過詳細調查後，認為在1950年代與1960年美國客機機師許多有關目擊不明飛行物的報告，其實都是當時美國正在秘密研發的...

2021-06-09 10:51