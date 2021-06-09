空軍：愛三作戰管制站核生化門 原廠通報無使用價值

空軍司令部今天表示，愛國者三型系統作戰管制站核生化門，經原廠通報，配件無使用價值，建議空軍拆除並繳回報廢，目前均已完成相關作業。

上報昨日報導表示，空軍防空暨飛彈指揮部所屬的愛國者三型防空飛彈系統，系統指揮中樞的作戰管制站，出入設有空氣負壓消毒的核生化門，部分因材質老化等因素，造成無法密合關上，失去負壓空氣消毒的功能。

報導指出，現正值疫情進入第三級警戒期間，該部隊長官處理不是儘快籌補更換新的核生化門，反而把損壞核生化門拆掉，只以金屬門進出，無視安全維護的標準作業程序。

但空軍司令部今（9）日澄清表示，報導內容與事實不符；愛三系統作戰管制站核生化門於108年間經原廠通報，各車廂內已可提供足夠負壓系統，該配件無使用價值，建議空軍拆除並繳回報廢，目前均已完成相關作業。

空軍司令部進一步表示，所屬各項武器裝備是依技令要求實施維護保養，並按期程執行檢測，可達部頒要求標準，並無影響戰備情事。