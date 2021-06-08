國軍禁跨區休假令 戶籍不在營區當地者「在營休假」

因應疫情人流管制，國防部對三軍部隊下達本月28日前不得跨區休假令。各軍基層據此要求，戶籍地與駐地非同區的官兵，即日起以在營休假為主；外離島官兵含聘雇人員，不得返台休假。

因應國防部令，三軍各部隊已通令即日起至6月28日止，外離島官兵含聘雇人員，不得返台休假，如有家眷因素，需奉防區指揮官核定，才能返台休假。

而本島官兵含聘雇人員，駐地50公里範圍內，不得跨區休假，戶籍地與駐地非同區之官兵，以在營休為主，如有重大家庭變革、事故等因素，需奉將級主官核定，方可返回戶籍地休假。

此外，各部隊軍車派遣以50公里內為主，如超過50公里，需奉將級主官核定，物資運輸按照原規定，不在此限。

軍方特別要求，國軍各級部隊長須為表率，以身作則，如官兵因故請假，確實與家屬聯繫確認詳情；所屬通勤外宿人員，確認是否寄居親友戶籍，如有列為特別關注人員，避免人員返鄉休假。