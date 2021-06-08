防堵監獄與軍訓疫情！入監須隔離14天、新兵暫停入伍

台北市長柯文哲昨提到監獄的共餐、共浴生活，恐淪為下一個防疫破口。針對監獄若爆發群聚染疫事件，指揮中心今日表示，已從去年開始就針對監獄集體生活、移民署收容所、國軍宿舍等處進行提醒，並加強區隔。另外國防部仍研擬新兵入伍暫緩到六月底，營區內其他入伍則全面暫停。

副指揮官陳宗彥說明，關於監獄爆發群聚感染的應對措施，已早於去年開始，就針對監獄集體生活、移民署收容所、國軍住宿等相關單位，進行提醒。「這次疫情初期，有再次請相關機關重新檢視，加強去做區隔，入監會有獨立房舍並14 天隔離，確保寓所安全。

另外針對未來陸軍官校入伍生將有數千人報到，陳宗彥說明，國防部還在研議，新兵入伍暫緩到六月底，營區內入伍的軍事訓練持續到結訓，其他入伍全面暫停。