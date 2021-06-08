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國軍禁跨區休假 國防部籲官兵：愛在鄉、留原地

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
防疫三級管制延長至本月28日，傳國防部長邱國正下令，這段期間國軍人員休假活動範圍一律以駐地所在縣市為準，不得跨區活動。圖／軍聞社
防疫三級管制延長至本月28日，傳國防部長邱國正下令，這段期間國軍人員休假活動範圍一律以駐地所在縣市為準，不得跨區活動。圖／軍聞社

防疫三級管制延長至本月28日，傳國防部長邱國正下達命令，這段期間國軍人員休假活動範圍一律以駐地所在縣市為準，距營區50公里內正常休，不得跨區休假。而基層部隊因應命令，已對官兵發出「愛在鄉、留原地」呼籲。而空軍C-130休假專機暫緩，但戰備正常。

目前外島三軍部隊返台休假管制是按上一波疫情警戒管制到本月14日止，國防部將通知延長至28日

國防部軍事發言人史順文上午表示，基於防疫優先，為了確保官兵健康，國防部已經請各單位勸導官兵，在6月28日之前，儘量留在營區內，避免返鄉、做跨區的移動。如果有家庭，或個人的特殊事故，必需跨區移動，必須請單位主官與家屬完成聯繫、同意，在完成請假程序後實施。

他強調，現在是防疫非常時期，必要的一個因應作法，也請所有官兵共體時艱來配合。

據了解，國防部下達命令，自即日起至6月28日止，國軍人員休假活動範圍一律以駐地所在縣市為準，不得跨區活動；若有跨區活動比如返家需求，一律須由單位主官詢問家屬，確認家屬共識後，方可同意跨區。名單每日於群組內回報有無跨區活動人員。

而因應疫情警戒第三級至6月28日，國軍休假以「愛在鄉、留原地」原則進行調整，距營區50公里內正常休，不得跨區休假，除非家裡有重大事故，須專案請假至將級主官。空軍的C-130休假專機暫緩，戰備任務照常。

國防部指出，防疫視同作戰，三軍各部隊應向官兵宣導共體時艱，落實體溫量測、自主健康管理。外宿人員接觸外地親屬時，要注意防疫作為。

國防部 國軍

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