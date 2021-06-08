禁陸官7月開訓？ 高雄市政府：視疫情發展討論

陸軍官校計畫按往例7月舉行三軍九校入伍生團開訓，屆時將有數千名入伍生從各地前往鳳山陸軍官校報到。軍方傳出高雄市政府因避免大批人流移動，禁團開訓，高雄市衛生局回應，目前未接到軍方通知或防疫規畫書，疫情第三級警戒延長至6月28日，後續將視疫情發展滾動式修正。

高雄市政府強調，此事目前沒有任何相關討論，不知道消息到底從哪來，指高雄市政府要求禁團開訓並非實情。

國防部上午表示，防疫優先，針對三軍九校入伍生團報到開訓與否，將依疫情審慎評估，但目前無法評論是否將停止訓練。三軍九校包括陸軍官校、海軍官校、空軍官校、國防大學政戰學院、理工學院、管理學院、國防醫學院、陸軍專科學校與空軍航空技術學院等校新生，到校報到前，須前往位於高雄鳳山的陸軍官校，實施8周的入伍訓。

入伍生團訓時會有數千名入伍生，自各縣市向陸官所在的高雄市鳳山區移動。軍方傳稱，市府憂心會有人流管制上的問題，加上群聚後結訓人員分散返回戶籍地，疫情管制效果難料，因此要求陸軍官校入伍生團不要開訓報到。

高雄市衛生局長黃志中表示，目前並未接到軍方有關入伍生團訓通知，也沒有收到相關的防疫計畫書，「何來市府要求禁止？」疫情第三級警戒延長至6月28日，7月的事還無法預知，後續將視疫情發展滾動修正。