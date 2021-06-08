快訊

直播／今增219例本土個案、22死例 陳時中：無放鬆本錢

直播／快篩陽性率略降！今增本土219例 再添22死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

禁陸官7月開訓？ 高雄市政府：視疫情發展討論

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市政府強調，此事目前沒有任何相關討論，不知道消息到底從哪來，指高雄市政府要求禁團開訓並非實情。本報資料照片
高雄市政府強調，此事目前沒有任何相關討論，不知道消息到底從哪來，指高雄市政府要求禁團開訓並非實情。本報資料照片

陸軍官校計畫按往例7月舉行三軍九校入伍生團開訓，屆時將有數千名入伍生從各地前往鳳山陸軍官校報到。軍方傳出高雄市政府因避免大批人流移動，禁團開訓，高雄市衛生局回應，目前未接到軍方通知或防疫規畫書，疫情第三級警戒延長至6月28日，後續將視疫情發展滾動式修正。

高雄市政府強調，此事目前沒有任何相關討論，不知道消息到底從哪來，指高雄市政府要求禁團開訓並非實情。

國防部上午表示，防疫優先，針對三軍九校入伍生團報到開訓與否，將依疫情審慎評估，但目前無法評論是否將停止訓練。三軍九校包括陸軍官校、海軍官校、空軍官校、國防大學政戰學院、理工學院、管理學院、國防醫學院、陸軍專科學校與空軍航空技術學院等校新生，到校報到前，須前往位於高雄鳳山的陸軍官校，實施8周的入伍訓。

入伍生團訓時會有數千名入伍生，自各縣市向陸官所在的高雄市鳳山區移動。軍方傳稱，市府憂心會有人流管制上的問題，加上群聚後結訓人員分散返回戶籍地，疫情管制效果難料，因此要求陸軍官校入伍生團不要開訓報到。

高雄市衛生局長黃志中表示，目前並未接到軍方有關入伍生團訓通知，也沒有收到相關的防疫計畫書，「何來市府要求禁止？」疫情第三級警戒延長至6月28日，7月的事還無法預知，後續將視疫情發展滾動修正。

疫情 高雄市 陸軍

延伸閱讀

高市醫師公會與業界捐贈7座「正壓檢疫亭」 提高採檢量

黃昭順遭爆違規打疫苗 陳其邁命令：任何人不得插隊

高雄拚3天打完2.1萬劑疫苗！ 接種人數超過2萬1千原因是這個

疫苗量超過新北引爭議 高市：承擔澎湖、屏東等地重症患者

相關新聞

國軍禁跨區休假 國防部籲官兵：愛在鄉、留原地

防疫三級管制延長至本月28日，傳國防部長邱國正下達命令，這段期間國軍人員休假活動範圍一律以駐地所在縣市為準，距營區50公...

禁陸官7月開訓？ 高雄市政府：視疫情發展討論

陸軍官校計畫按往例7月舉行三軍九校入伍生團開訓，屆時將有數千名入伍生從各地前往鳳山陸軍官校報到。軍方傳出高雄市政府因避免...

三軍九校入伍生7月開訓 陸官校未停辦仍加強防疫準備中

國防部計畫7月在陸軍官校舉辦三軍九校入伍生團開訓，傳出高雄市政府為避免人潮流動，要求陸軍官校停辦開訓。陸軍官校今天表示，...

國防部柔性阻止官兵跨區流動 要家人證明還要主官同意

媒體報導，國防部面對新冠疫情危機，決定端午節三天假期祭出全面禁假。對此國防部解釋，並沒有如此禁令，但的確「勸導」官兵端午...

獨／避免大批人流移動 傳高市府禁陸官入伍生團七月開訓

陸軍官校計畫按往例於七月舉行三軍九校入伍生團開訓，屆時將有入伍生約數千人自各地前往鳳山陸軍官校報到。但因新冠肺炎疫情嚴峻...

【專家之眼】層峰移樽就教跌停板？美機來台實無關軍演

美國參議員利用休會期間出訪，本來並未安排訪問台灣，但卻臨時調整行程來台，由於到訪時搭乘軍機降落松山機場，引起國內政治派系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。