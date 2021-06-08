三軍九校入伍生7月開訓 陸官校未停辦仍加強防疫準備中

國防部計畫7月在陸軍官校舉辦三軍九校入伍生團開訓，傳出高雄市政府為避免人潮流動，要求陸軍官校停辦開訓。陸軍官校今天表示，高雄市政府只建議停辦6月間的大型活動，對於入伍生團開訓因還在延長第三級疫情警戒之後，國防部將視中央流行疫情指揮中心對疫情警戒調整，再決定是否按計畫舉行。

陸軍官校政戰主任蔡尚武表示，三軍九校聯合入伍訓統一由國防部統籌規畫，陸軍官校只是執行單位，一切還要等疫情後續的發展才做調整，現階段陸軍官校只做好防疫最完善準備，假設在陸官辦入伍訓，要加強防疫準備，讓防疫準備工作密不透風。

據了解，每年三軍九校入伍生團開訓，會集中約4000名左右的入伍生到陸軍官校受訓，陸軍官校已計畫由疫調開始，先要求幹部做好自我健康管理，等到學生進來，執行分流、分艙、分區、分食，施訓時，要入伍生確實遵守及執行防疫規範。

「高雄市政府並沒要陸軍官校停辦入伍訓」蔡尚武說，校方自從5月19日讓學生全離校，開始實施遠距教學以後，因6月原訂有許多活動，曾向高雄市政府衛生局查詢是否可以舉辦，衛生局建議停辦6月的大型活動。

陸軍官校包括6月初的授證及6月16日校慶，已改線上舉辦或慶祝，因三軍九校入伍生團開訓是在7月，目前中央疫情指揮中心只延長疫情第三級警戒到6月28日，7月以後是否按期舉辦因距離入伍訓還有一段時間，蔡尚武說，現階段仍依照原計畫來準備，屆時國防部會依照中央流行情指揮中心的規範，再視疫情狀況來調整。