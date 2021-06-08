快訊

直播／今增219例本土個案、22死例 陳時中：無放鬆本錢

直播／快篩陽性率略降！今增本土219例 再添22死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三軍九校入伍生7月開訓 陸官校未停辦仍加強防疫準備中

聯合報 / 記者林保光／即時報導
陸軍官校6月已停辦校慶等大型活動，校方表示7月的三軍九校入伍生團開訓還沒決定停辦。記者林保光／攝影
陸軍官校6月已停辦校慶等大型活動，校方表示7月的三軍九校入伍生團開訓還沒決定停辦。記者林保光／攝影

國防部計畫7月在陸軍官校舉辦三軍九校入伍生團開訓，傳出高雄市政府為避免人潮流動，要求陸軍官校停辦開訓。陸軍官校今天表示，高雄市政府只建議停辦6月間的大型活動，對於入伍生團開訓因還在延長第三級疫情警戒之後，國防部將視中央流行疫情指揮中心對疫情警戒調整，再決定是否按計畫舉行。

陸軍官校政戰主任蔡尚武表示，三軍九校聯合入伍訓統一由國防部統籌規畫，陸軍官校只是執行單位，一切還要等疫情後續的發展才做調整，現階段陸軍官校只做好防疫最完善準備，假設在陸官辦入伍訓，要加強防疫準備，讓防疫準備工作密不透風。

據了解，每年三軍九校入伍生團開訓，會集中約4000名左右的入伍生到陸軍官校受訓，陸軍官校已計畫由疫調開始，先要求幹部做好自我健康管理，等到學生進來，執行分流、分艙、分區、分食，施訓時，要入伍生確實遵守及執行防疫規範。

「高雄市政府並沒要陸軍官校停辦入伍訓」蔡尚武說，校方自從5月19日讓學生全離校，開始實施遠距教學以後，因6月原訂有許多活動，曾向高雄市政府衛生局查詢是否可以舉辦，衛生局建議停辦6月的大型活動。

陸軍官校包括6月初的授證及6月16日校慶，已改線上舉辦或慶祝，因三軍九校入伍生團開訓是在7月，目前中央疫情指揮中心只延長疫情第三級警戒到6月28日，7月以後是否按期舉辦因距離入伍訓還有一段時間，蔡尚武說，現階段仍依照原計畫來準備，屆時國防部會依照中央流行情指揮中心的規範，再視疫情狀況來調整。

陸軍 疫情 國防部

延伸閱讀

國防部柔性阻止官兵跨區流動 要家人證明還要主官同意

確診死亡率升高 王欣儀：體制外看護恐成防疫黑數漏洞

「竹南篩檢專案」今將篩檢75人 半數來自竹縣、苗縣

京鼎：6月9日啟動企業快篩 保障員工安全

相關新聞

國軍禁跨區休假 國防部籲官兵：愛在鄉、留原地

防疫三級管制延長至本月28日，傳國防部長邱國正下達命令，這段期間國軍人員休假活動範圍一律以駐地所在縣市為準，距營區50公...

禁陸官7月開訓？ 高雄市政府：視疫情發展討論

陸軍官校計畫按往例7月舉行三軍九校入伍生團開訓，屆時將有數千名入伍生從各地前往鳳山陸軍官校報到。軍方傳出高雄市政府因避免...

三軍九校入伍生7月開訓 陸官校未停辦仍加強防疫準備中

國防部計畫7月在陸軍官校舉辦三軍九校入伍生團開訓，傳出高雄市政府為避免人潮流動，要求陸軍官校停辦開訓。陸軍官校今天表示，...

國防部柔性阻止官兵跨區流動 要家人證明還要主官同意

媒體報導，國防部面對新冠疫情危機，決定端午節三天假期祭出全面禁假。對此國防部解釋，並沒有如此禁令，但的確「勸導」官兵端午...

獨／避免大批人流移動 傳高市府禁陸官入伍生團七月開訓

陸軍官校計畫按往例於七月舉行三軍九校入伍生團開訓，屆時將有入伍生約數千人自各地前往鳳山陸軍官校報到。但因新冠肺炎疫情嚴峻...

【專家之眼】層峰移樽就教跌停板？美機來台實無關軍演

美國參議員利用休會期間出訪，本來並未安排訪問台灣，但卻臨時調整行程來台，由於到訪時搭乘軍機降落松山機場，引起國內政治派系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。