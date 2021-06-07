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新冠疫苗施打 國軍將級軍官視任務及疫苗分配依序施打

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
軍媒月前曾發布國防部副部長張冠群上將接受疫苗施打情況，鼓勵官兵施打新冠肺炎疫苗。圖／軍聞社
軍媒月前曾發布國防部副部長張冠群上將接受疫苗施打情況，鼓勵官兵施打新冠肺炎疫苗。圖／軍聞社

美日新冠肺炎疫苗援台，各縣市衛生局已積極展開民眾疫苗接種。對於在營職業軍人的疫苗施打狀況，國防部表示，國防部將級軍官已視單位任務及疫苗分配狀況依序施打；國防部以「尊重不強迫」原則，正持續鼓勵官兵接種，凡有意願施打人員，都納入計畫排定期程規劃。

國防部向立法院報告表示，國軍各項防疫作為，均依中央流行疫情指揮中心防疫指導辦理，並保持與中央同步，滾動式修正。而依照中央三級警戒防疫政策，國防部已配合實施異地辦公，會議均採視訊方式實施，以降低人員流動，減少傳播風險。

國防部說，已要求各軍種人員進入餐廳前需完成手部消毒，並於餐廳座位間設置隔板，以分艙、分流、分時原則，區隔人員用餐時間與空間，且避免交談，降低飛沫傳染風險

而針對疫苗施打，國防部表示，國軍屬中央第7類公費接種對象，依中央公告期程自5月10日開始接種，現正持續接種中；而國防部的將級軍官已視單位任務及疫苗分配狀況依序施打。

國防部表示，該部依中央公告疫苗施打期程，並依中央流行疫情指揮中心疫苗分配，依序配合中央政策，至中央指定接種院所施打疫苗。而國防部是以尊重不強迫原則，持續鼓勵官兵接種，凡有意願人員，都納入計畫排定期程規劃施打。

依中央流行疫情指揮中心規定，第七類對象包括軍人、軍事機關及國安單位文職人員，納入COVID-19疫苗公費施打範圍，台北三軍總醫院已設立「COVID-19疫苗軍人接種專區」，軍媒月前曾發布國防部副部長張冠群上將接受疫苗施打，鼓勵官兵施打。

疫苗 國防部 疫情

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