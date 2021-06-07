獨／飛虎隊八十周年 空軍本月中邀美來台同慶

台美互動因昨日美參議員搭乘軍機來台過境訪問成為焦點，而事實上今年適逢台美共同抗日的「飛虎隊」成立八十周年紀念，本月14日空軍將在花蓮舉行慶祝活動及文物史料陳展，已發函邀請美國在台協會官員與飛虎隊後代來台與會，空軍司令部昨日表示，全案目前正依規劃進行中。

按國防部規定，考量任務需求，自國外來台的外籍人士，須依中央規範來台後實施居家檢疫十四日後，於入營前獲復三日內核酸檢測陰性報告始可入營；並須實施專人專車、分艙分流管制。

1937年美軍陳納德被當時國民政府軍事委員會委員長蔣中正夫人宋美齡聘為中華民國空軍顧問，日本軍隊同年7月入侵，1941年對日抗戰節節敗退，空軍被摧毀殆盡，留下來協助中華民國抗日的陳納德獲美國總統羅斯福支持，籌購到一百架P-40戰機，招募三百名美空、地勤現役、退役人員，組成美國志願大隊來華助戰，成為飛虎隊的起源。

美國「飛虎隊協會」（AVG Flying Tigers Association）執行長羅桑斯基（Frank Losonsky）去年二月間去世，享壽99歲。當年在陳納德將軍組織的「美籍志願大隊」（AVG，American Volunteer Group）之下來華參戰的美國青年，在79年後，已全部走入歷史。

空軍司令部向立法院報告表示，空軍規劃於6月14日在花蓮基地舉辦飛虎隊八十週年慶祝活動及文物史料陳展，屆時計畫邀請美國在台協會代表、海內外飛虎隊先進及其後代共同慶祝，彰顯華美合作軍誼及歷史勳績，後續配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，修調辦理規模。

空軍司令部昨日也表示，6月14日能否依規劃舉行飛虎隊八十週年慶祝活動，將視中央流行疫情管制中心疫情管控的政策而定，目前全案包括海內外飛虎隊先進及其後代的邀請都仍在進行中，全案按原先規劃執行中。