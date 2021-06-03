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美國防部未否認特戰部隊在台協訓 將協助台灣自力防衛

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
圖為代表美國軍方的五角大廈。圖／美聯社
圖為代表美國軍方的五角大廈。圖／美聯社

對於美軍安全合作旅與特戰部隊在台協訓事宜，美國國防部（pentagon）日前沒有否認此節，表示將嚴正看待他們的責任，按照《台灣關係法》，協助台灣自力防衛。

「聯合報」5月31日報導指出，美國助理國防部長被提名人邁耶爾（Christopher Maier）日前公開宣示，將派軍協訓增強我特戰部隊戰力，並有參議員建議授我抵抗敵軍的「地下反抗體系（Resistance network）」。據證實，除美軍「安全合作旅」在新竹湖口協助我聯兵旅下基地訓練外，包括美國陸軍SF特種部隊、海軍SEAL海豹突擊隊與我陸軍特戰部隊固定協訓操演都正常實施，美國海軍陸戰隊特種作戰司令部（MARSOC）今年首度派員來台，與我特戰部隊實施「專家交流」。而國軍漢光37號演習實兵操演後，美軍將陸續有其他特戰部隊抵台協訓。

美媒Breitbart News報導轉述，記者向五角大樓發言人約翰·柯比（John Kirby）提問「聯合報」相關報導內容後，事後作出「Pentagon on Report of U.S. Special Operations Forces in Taiwan: We Take Our Responsibility Seriously（五角大樓就美特種作戰部隊駐台進行說明：我們認真負責）」相關報導。（https://political-viewer.com/2021-06-02/pentagon-on-report-of-u-s-special-operations-forces-in-taiwan-we-take-our-responsibility-seriously

報導指出，五角大廈周二在記者會中回答記者提問時，「沒有否認最近台灣新聞媒體的報導，指出美國特種作戰部隊(SOF)正在台灣協助訓練。Breitbart News問及如何看待聯合報的報導時，國防部發言人柯比(John Kirby)表示「對此報導不予置評。我唯一要重述的是，也就是我們已經口頭表達的，我們會嚴正看待我們的責任，按照《台灣關係法》的規定，協助台灣自力防衛。」

對於美媒報導與五角大廈的說法，陸軍司令部今天表示，沒有評論。

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