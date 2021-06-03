台中幻象戰機因爆胎緊急放棄升空 空軍司令部調查原因

因新竹主跑道整修而轉移戰訓到台中的幻象戰機，今天下午出現戰機起飛執行戰訓時，因座艙故障燈亮起，飛行員緊急放棄升空的事件。全案正由空軍專案小組調查中。

空軍司令部證實，一架執行例行戰訓任務的幻象戰機，今天下午14時在台中清泉崗機場滾行準備升空之際，座艙故障燈亮起，戰機滑出跑道後受檢，初步發現左主輪爆胎、右主輪癟氣。但人機均安。

空軍司令部表示，全案肇因已由空軍組成專案小組進行調查中。

幻象戰機原駐地新竹空軍基地，主跑道因長久使用及風化，於去年4月啟動跑滑道整建工程，幻象2000-5戰機因此移防台中清泉崗機場，基地僅駐留警戒用機使用滑行道執勤。跑道整修原預計今年5月完工，但空軍司令部今日表示，全案仍在驗收中，暫未規劃返防時間。