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三讀全民防衛動員署法源出立法院 諮請總統府公布

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院昨日公布三讀的「國防部組織法第二條、第六條及第八條條文修正案」，諮請總統府公布，為明年110年1月1日成立的國防部防衛後備動員署確立法源，同時也將資通電軍改列國防部直屬軍事機構，和憲兵指揮部同等位階。圖／本報資料照
立法院昨日公布三讀的「國防部組織法第二條、第六條及第八條條文修正案」，諮請總統府公布，為明年110年1月1日成立的國防部防衛後備動員署確立法源，同時也將資通電軍改列國防部直屬軍事機構，和憲兵指揮部同等位階。圖／本報資料照

立法院昨日公布三讀的「國防部組織法第二條、第六條及第八條條文修正案」，諮請總統府公布，為明年110年1月1日成立的國防部防衛後備動員署確立法源，同時也將資通電軍改列國防部直屬軍事機構，和憲兵指揮部同等位階。

國防部組織法第二條原規定參謀本部掌理國軍包括國軍軍事訓練等14大事項，包括：一、國軍軍事訓練（含聯合作戰訓練）與兵棋系統運用等全般政策、制度、計畫、作業程序之擬訂、執行及指導。二、國軍準則發展政策指導及執行。三、國軍人事管理、人事勤務及軍事教育之執行。四、軍事情報蒐集研判之規劃及執行。五、建軍備戰需求之規劃。六、國防軍事資源分配之建議及執行。七、戰備整備之規劃及執行。八、作戰序列、作戰計畫之擬訂及執行。九、軍隊部署運用與訓練之規劃及執行。十、後勤管理、裝備與補給品分配運用之規劃及執行。十一、國防通信、電子、電子戰與資訊戰之規劃及執行。十二、協助反恐制變、災害防救之規劃及執行。十三、後備部隊編組、管理、戰備整備、召集訓練、運用之規劃及執行。十四、其他有關軍隊指揮之規劃及執行事項。

而新法將此14大業務，以「為整合動員機制運作及後備部隊編組」為由，減少項次整合為10項，將第13項：「後備部隊編組、管理、戰備整備、召集訓練、運用之規劃及執行。」改為「後備部隊運用之指導與後備部隊編組、管理及召集訓練之協助。」並改列第9項。

國防部表示，「國防部防衛後備動員署」設立為中央三級機關，隸屬國防部，因此於現行條文第6條增列次級軍事機關。而為配合設置防衛後備動員署，將本部直屬軍事機構「後備指揮部」，改隸於「署」，現行條文第8條刪除「後備指揮部」；另為進一步提升國家資通電安全及不對稱戰力發展，將原參謀本部直屬部隊資通電軍指揮部改隸屬為國防部直屬軍事機構，於現行條文第8條增列「資通電軍指揮部」，與憲兵指揮部同等位階。相關法案將由總統府公布施行。

國防部 國軍 憲兵

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