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陸戰隊標槍飛彈夜攻逞威 專家讚稱：超近海攻船飛彈

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中華民國海軍臉書粉絲專頁昨日以「夜攻制勝-海軍陸戰隊旅營夜間實彈測考」為題，披露部隊進駐恆春三軍聯訓中心保力山區實施反裝甲標槍飛彈夜間測考實況，在尾焰軌跡映照下，反裝甲飛彈採取頂攻模式擊中目標。圖／取自中華民國臉書網頁
中華民國海軍臉書粉絲專頁昨日以「夜攻制勝-海軍陸戰隊旅營夜間實彈測考」為題，披露部隊進駐恆春三軍聯訓中心保力山區實施反裝甲標槍飛彈夜間測考實況，在尾焰軌跡映照下，反裝甲飛彈採取頂攻模式擊中目標。圖／取自中華民國臉書網頁

中華民國海軍臉書粉絲專頁昨日以「夜攻制勝-海軍陸戰隊旅營夜間實彈測考」為題，披露部隊進駐恆春三軍聯訓中心保力山區實施反裝甲標槍飛彈夜間測考實況，在尾焰軌跡映照下，反裝甲飛彈採取頂攻模式擊中目標。有學者讚許說，這種模式也能應用岸際作為「超近海攻船飛彈」，能用來「痛扁」敵登陸舟波。

粉團今日貼文表示，海軍陸戰隊陸戰66旅及99旅官兵，日前執行三軍聯合作戰訓練測考110-1、2號操演夜間射擊科目，展現官兵精實戰力及優異訓練成果。貼文展示多幀部隊夜攻集結的畫面，其中有飛彈拖著尾焰在墨黑的山幕中燃出飛行軌跡，彈體發射後陡然爬高後，低角度俯衝向目標。貼文並未說明是何彈種，但貼文標註「內行人看就知道」。有不少網友認出這是標槍飛彈的頂攻模式。

一般岸置火力較難攻擊在水上行進中的氣墊船、沖翼艇這類高速目標，尤其是在夜間或濃霧時，更難命中，軍方因此將標槍飛彈重點部署在有河口與適合登陸地型的防務上，執行反突擊、反登陸任務，攻擊水面目標。每年漢光演習實兵操演「淡水河反突擊」科目中常可見標槍飛彈部署。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲看過照片在網上貼文表示：漂亮他說，這些應該可稱為「超近海攻船飛彈」，能近迫攻擊登陸舟艇。國軍應該多買一些，相對便宜，存活力強又可痛扁登陸舟波。

旅美的台海安全研究中心主任梅復興也表示，國軍於過去20年來分批引進標槍飛彈，迄今已採購超過1100枚，供陸軍及陸戰隊使用。而近年來國軍採用無線自動導引的標槍飛彈用以打擊氣墊船等高速突擊載具，不僅徹底解決傳統線導反裝甲武器對接戰水上目標時的射程限制，同時也減低導控的複雜度以及發射者的暴露風險，的確是有意義的戰術進步。

保力山過去可以同時實施標槍與拖式飛彈實彈射擊，但因拖式飛彈射程3750公尺，聯訓場縱深卻只有2000公尺，經常發生飛彈受風勢影響未擊中目標偏離靶區爆炸事件，尤其104年12月間陸軍542旅反甲連在聯訓基地將拖飛打到隔壁山頭後，國防部為確保安全，下令拖式只能在九鵬基地實施訓測。但射程較短的標槍不受影響。

目前陸軍澎湖防衛指揮部、蘭陽指運部、關渡指揮部、海軍陸戰隊99、66旅等單位反裝甲連，配備射程約2到2.5公里的標槍飛彈。

飛彈 海軍 陸戰隊

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