三官裁撤歇業 國軍七月將官晉升移師大直國防部舉行

國防部每年固定舉行將官晉升的三軍軍官俱樂部，昨日宣布「裁撤歇業」。國防部今天表示，7月將官晉升儀典將移師國防部大直博愛營區舉行，至於規模與舉行廳室，將須視疫情與參與人數再行評估。

國有財產局決定收回台北市三軍軍官俱樂部土地，因此三軍軍官俱樂部7月底熄燈關門。三軍軍官俱樂部昨在臉書上發表歇業聲明。國防部也說為配合政府政策，包括三軍軍官俱樂部與庇鄰的軍史館、中華福利站、國軍文藝活動中心等土地，後續都將繳回財政部國產署再利用。

國軍年度兩次將官晉升儀式，歷年都在位於北市延平南路與貴陽街一段的三軍軍官俱樂部舉行，一方面距離總統府近，層峰蒞會維安易於部署，二方面也因為場地由國防部經營，物資、場所易於調配。晉升當日首長、將領的「黑頭車」擠滿周邊道路，蔚為特殊風景。

但三官如今歇業，國防部上午表示，7月份將官晉升預計於本月下旬舉行，儀式將在大直國防部舉行，目前場地規劃有營區室內的中正堂與半室外的前廳兩案，須依參與人數，視疫情發展進行考量。