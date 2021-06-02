疫情3級警戒 高市配合暫停役男體檢及兵科抽籤

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，因應3級防疫延長，為保障役男健康並避免群聚與跨縣市流動，高雄市配合暫停辦理5、6月役男體檢、兵科抽籤等，7月後視疫情調整因應。

高市府兵役處今天指出，防疫3級警戒延長，避免役男群聚及跨縣市流動，配合暫停辦理5、6月役男體檢、軍種兵科抽籤及軍事訓練與補充兵役男入營，7月後徵兵處理作業將視疫情狀況再調整因應。

6月停止入營梯次包含6月16日陸軍第0110梯次（分階段第2年）、6月17日陸軍第0131梯次（分階段第1年）、6月28日補充兵383梯次及6月29日陸軍第0132梯次與空軍076梯次。高市府提醒錄取暑期分階段常備兵役軍事訓練第一梯次役男，後續入營規劃配合中央滾動檢討另行通知。

兵役處表示，疫情發生以來，役男各項徵兵處理作業都有落實防疫作為，以保障市民健康，包含入境或接觸入境人士最後日起未滿21日者暫緩徵兵處理；徵兵處理現場應佩戴口罩、體溫檢測及落實社交距離；軍種兵科抽籤場次分流並鼓勵民眾由公所代抽籤避免群聚；詢問並確認應徵役男健康情形無虞再輸送入營等。

兵役處將視疫情狀況研議因應，相關訊息將公告於高雄市兵役處網站，請役男隨時留意訊息及役政通知。