國防部證實因國產署收回土地 三軍軍官俱樂部歇業
國有財產局決定收回台北市三軍軍官俱樂部土地，因此三軍軍官俱樂部7月底熄燈關門。三軍軍官俱樂部今也在臉書上發表歇業聲明。國防部今天證實說，經檢討俱樂部已達成階段性任務，予以裁撤歇業，配合政府政策該土地將撥交國有財產署土地再利用。
國防部今天表示，國防部專責推動國防事務，三軍軍官俱樂部旨在提供國軍官兵優質餐飲及慶典活動等場所，配合政府政策該土地將撥交國有財產署土地再利用，經檢討俱樂部已達成階段性任務，予以裁撤歇業。
國防部說，基於消費型態改變，經營成本逐年增加，國防部依「財政紀律法」及「中央政府非營業特種基金裁撤機制辦法」檢討，俱樂部訂於110年7月31日裁撤歇業，並因新冠肺炎疫情已自5月15日起暫停對外營業。
國防部表示，感謝各界對三軍軍官俱樂部的支持與肯定，對於長期貢獻心力於工作上的全體員工，感到榮幸與驕傲，並致上最深的謝忱，國防部將優先保障員工權益，依法辦理核予資遣費及開立相關所需證明，並協請地方政府勞動局就業服務處協助就業輔導及申辦補助事宜。
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