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獨／美海陸特戰司令部首派員來台 將授我地下反抗戰術

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美國海軍陸戰隊特種作戰司令部（MARSOC）今年首度派員來台，與我特戰部隊實施「專家交流」。圖／Marine Forces Special Operations Command臉書粉絲專頁
美國海軍陸戰隊特種作戰司令部（MARSOC）今年首度派員來台，與我特戰部隊實施「專家交流」。圖／Marine Forces Special Operations Command臉書粉絲專頁

美國助理國防部長提名人邁耶爾（Christopher Maier）日前公開宣示，將派軍協訓增強我特戰部隊戰力，並有參議員建議授我抵抗敵軍的「地下反抗體系（Resistance network）」。據證實，除美軍「安全合作旅」在新竹湖口協助我聯兵旅下基地訓練外，包括美國陸軍SF特種部隊、海軍SEAL海豹突擊隊與我陸軍特戰部隊固定協訓操演都正常實施，美國海軍陸戰隊特種作戰司令部（MARSOC）今年首度派員來台，與我特戰部隊實施「專家交流」。國軍漢光37號演習實兵操演後，美軍將陸續有其他特戰部隊抵台協訓。

對此，國防部表示，中共對台軍事威脅，已成區域和平穩定與發展的最大危機，此為國際共識；國軍防衛作戰基於「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略，以預防戰爭為目標，相關軍事訓練與交流也是基於前述作戰指導而規劃，請外界勿作過度揣測；有關美國會人事任命聽證會相關發言，國防部敬表尊重。

雖然台灣新冠肺炎疫情嚴峻，但美軍仍積極來台協助我訓練。國防部規定，自國外來台包括美軍等外籍人士，考量任務需求，依中央規範於入境後須實施居家檢疫14日後，於進入營區前獲三日內核酸檢測陰性報告始可入營，並實施專人專車、分艙分流管制。

國家安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，共軍已有執行超地平線立體登陸、「岸到岸」登陸與非正規登陸作戰等「閃電戰」能力，美方態度反映出美軍對中共對台發動戰略突襲的擔憂。台灣的「固安作戰計畫」，近期決定調升「作戰區」指揮層級，就是因應措施之一，美軍相關論述與在台灣曝光的「安合旅」等「準軍事顧問」的作法，便是強化反制共軍閃電戰的戰備整備。

面對美方允諾提升我特戰部隊戰力，據證實，美方特戰部隊今年密集來台，對我陸軍特戰實施專家交流與協訓，包括美國海軍海豹隊SEAL、陸戰隊特戰部隊MARSOC都已駐點過。

軍方透露，我國特戰部隊過去有「潛伏抗暴」的任務，是滲透到對岸組訓民間游擊隊遂行反共任務；美軍所謂「地下反抗體系（Resistance network）」訓練，是一旦敵軍登陸佔領，特戰部隊執行「留置作戰」，隱入民間暗中組訓民間後備軍人或受過軍事訓練的平民，有系統遂行反抗，給予敵人持續打擊，等候援軍規復。美軍特戰部隊曾在敘利亞執行過相關任務，未來可望來台以「專家交流」名義執行。

我國特戰部隊與美軍特戰部隊每年度有固定操演，由美軍派小隊來台，包括在谷關舉行的「互動操演」，美國陸軍SF特種部隊派遣小隊抵台；在澎湖等外島舉行的「閃光操演」則是海軍SEAL海豹突擊隊小隊來台，兩項操演都是「協訓」；今年美軍首度派遣陸戰隊特戰部隊（MARSOC），來台對我實施「專家交流」。美軍將在我漢光37號演習後，派遣其他特戰部隊來台駐點交流。

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