國軍公發男性運動鞋大缺貨 全聯：5月底滿足供貨

國軍服裝供售改由服裝站統一發放補給，透過網路即可選購，但有官兵反映出貨時間過長，現在男性運動鞋也缺貨，還有送錯貨情形，陸勤部表示，官兵收件後均享有7天鑑賞期，鑑賞期間官兵均可辦理退貨申請，無需任何理由，退貨流程由宅配公司到府取件或由官兵至全聯門市及服裝供售站辦理退貨。

國防部與全聯福利中心等單位合作開設國軍服裝供售站，供售站現場提供官兵套量尺寸及選購等服務，官兵也可利用網路、手機APP等方式訂購服裝後，宅配到家或營區，或指定取貨的全聯福利中心，全台有120間全聯門市提供免運費服務。

為了解國軍服裝站運作情況，國民黨立委廖婉汝、溫玉霞日前到觀音物流中心、龍岡服裝供售站等地進行考察，相關書面報告送抵立法院。內容披露，觀音物流倉儲提供陸軍服裝供售站專用倉儲區，佔地1300坪、重型料架2112個儲位、中型料架1117個儲位、料架盒1024個儲位，合計4253個儲位。

對於各項服裝為何不採同類品項集中囤儲如鞋類，全聯協理胡長熹向立委表示，考量各項商品體積大小、出貨頻率及裝卸方式均有所不同，全聯採條碼化資訊管理庫儲品項，以提升庫儲空間運用最大化，減輕人員管理負荷及提升出貨速度。

對於官兵在網路反映出貨時間過長及有送錯商品情形。胡長熹表示，為縮短官兵等待時間，每日物流宅配出貨量已由1800筆提高至3400筆；另4月份官兵反映取件商品不符有4件，已經針對撿貨流程增加訂單稽核工項 避免類案再生。

對於全聯公司供貨狀況，全聯林子文副總經理表示，從3月15日營運至今，全聯已陸續補貨數位迷彩上衣等172項55萬餘件，目前還未到位有男性運動鞋等8項，預計5月底前可以滿足供貨；另依陸勤部的指導，全聯也檢討3個月備貨存量水位，約259萬件庫存，確保供貨不中斷。

對於退貨原則，補給處長李健青表示，官兵收件後均享有7天鑑賞期，鑑賞期間官兵均可辦理退貨申請，無需任何理由，退貨流程由宅配公司到府取件或由官兵至全聯門市及服裝供售站辦理退貨；另官兵於實體門市選購的服裝，因已提供現場試穿套量，售出後不接受退貨申請。