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獨／美豬加工能自稱台豬？ 國防部坦承漏洞出在紙箱上

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部坦承，衛福部規定豬肉及豬可食部位應於「容器或外包裝以中文顯著標示」原產地與原料原產地，而所謂外包裝是可固定密封、具啟封辨識的最小完整包裝，紙箱因為可以拆開後再復原，不具有固定密封、亦不具啟封辨識特性， 所以衛福部並沒有規範紙箱標示。圖為示意。圖／本報資料照
國防部坦承，衛福部規定豬肉及豬可食部位應於「容器或外包裝以中文顯著標示」原產地與原料原產地，而所謂外包裝是可固定密封、具啟封辨識的最小完整包裝，紙箱因為可以拆開後再復原，不具有固定密封、亦不具啟封辨識特性， 所以衛福部並沒有規範紙箱標示。圖為示意。圖／本報資料照

國軍官兵爆料，單位伙房近期向高雄左營副食供應站採購紙箱上標示台豬、內容物卻標示美豬的豬排產品，引發「洗產地」的質疑。國防部坦承，衛福部規定豬肉及豬可食部位應於「容器或外包裝以中文顯著標示」原產地與原料原產地，而所謂外包裝是可固定密封、具啟封辨識的最小完整包裝，紙箱因為可以拆開後再復原，不具有固定密封、亦不具啟封辨識特性， 所以衛福部並沒有規範紙箱標示。

為了副供站採買美豬議題，國民黨立委廖婉汝、溫玉霞日前到觀音物流中心、龍岡服裝供售站及副食供應站進行考察，對於國軍副食品為何會採購到國外豬肉？要求軍方副供一絈人員說明。

副供中心主任藍基榮上校表示，國軍豬肉區分冷凍豬肉未經調理、直接冷凍的生鮮豬肉，均為國產豬肉，且均具CAS優良標章認證，合約至 111年12月31日；另外豬肉加工品 經調理製成貢丸、香腸、裹粉豬排等案，是在109年2月簽約；罐頭食品則於109年8月簽約，其中部分廠商原料採用美國、加拿大等國進口豬肉，國防部一切依既定合約執行，並於110年1月與廠商合意完成修約，增訂萊克多巴胺「未檢出」條款及罰則，以維官兵權益。

而對於罐頭等產品，食品原產地與原物料產地標示情形？藍基榮表示，所屬副供站均要求供應商依衛福部規定完整標示且合乎規範始可上架供貨。有關衛福部規定豬肉及豬可食部位應於「容器或外包裝以中文顯著標示」原產地與原料原產地，而所謂外包裝是可固定密封、具啟封辨識的最小完整包裝，紙箱因為可以拆開後再復原，不具有固定密封、亦不具啟封辨識特性， 所以衛福部並沒有規範紙箱標示。

藍基榮說，副供中心會在「副食投單系統」的「產品資訊」網頁明確標示各項商品資訊，包括豬、牛肉原料原產地資訊，採買單位上網投單時，就可明確知悉產品豬及牛原料原產地等相關資訊，可作為選購參考。

衛福部 國軍 美豬

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