快訊

宗教團體開第一槍！國際佛光會申請進口50萬劑嬌生疫苗

整理包／好想打疫苗！看台灣採購疫苗到貨進度表 莫德納、AZ又差異在哪裡？

台中驚爆潭子立揚鞋業家庭群聚 10染疫、台體大5染疫

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市環保局今天傍晚在潭子立揚鞋業周邊加強消毒。圖／台中市環保局提供
台中市環保局今天傍晚在潭子立揚鞋業周邊加強消毒。圖／台中市環保局提供

台中今新增10例確診。台中市政府今天公布2個群聚，潭子立揚鞋業家族群聚10人染疫，其中有9人昨晚確診沒有案號，台體大群聚5人染疫，包括一學生、學生女友，昨天確診的日籍教練，以及2名同事，市府今天緊急在台體大設置前進指揮所並急篩87名師生，一例陽性，等待檢驗結果。

台中市衛生局長曾梓展說明，潭子立揚鞋業家族群聚有10人染疫，最早確診為27日公布的33歲工廠女包裝員案6541，她屬鞋業工廠為自家家族企業，因家人住在一起，故感染者均為家庭成員，傳播鏈明確，因屬高風險，提早公布，考量立揚鞋業有接觸相關客戶無法掌握，公布公司名稱。

曾梓展說明，疫調發現，案6541曾在4月30日至5月1日曾至板橋旅遊，5月24日出現症狀，26日採檢確診。她的祖母、大伯、大伯母、二伯母、父、母、姊姊、姊姊男友、堂弟等9人昨天深夜確診染疫，除周邊大量消毒外，並匡列接觸者篩檢，員工2人陰性、4人檢測中。

潭子鞋業家庭確診者相關足跡，案6541的大伯父51歲，5月24日曾至潭子區潭興路傳統市場購物，25日出現症狀，26日因姪女確診，被匡列為接觸者採檢確診。

案6541的8歲堂弟，學校5月19停課後，除了固定到鄰居家上家教課，平時皆無外出，24日出現症狀，26日堂姊確診後被匡列為接觸者至醫院採檢並居家隔離，27日報告確診。

案6541的父親48歲，鞋業工廠負責人，5月26日因女兒確診，被匡列為接觸者居家隔離，並至醫院採檢確診。

案6541的大伯母42歲，5月25日曾至全聯潭陽門市，26日至潭子區潭興路傳統市場購物，因姪女確診，被匡列為接觸者居家隔離，並至醫院採檢確診。

案6541的奶奶74歲，無新冠肺炎相關症狀，5月27日曾至潭子區潭興路傳統市場購物，26日因孫女確診，被匡列為接觸者居家隔離，並至醫院採檢確診。

案6541的母親49歲，為鞋業公司會計，5月23日至26日皆在工廠工作，因女兒確診被匡列為接觸者居家隔離並至醫院採檢，27日報告確診。此外，案6541的二伯母、姊姊、姊姊男友疫調中。

台中市政府昨天緊急台體大設置前進指揮所，並設置篩檢站，共篩檢八十七名師生，周邊也加強消毒。圖／台中市環保局提供
台中市政府昨天緊急台體大設置前進指揮所，並設置篩檢站，共篩檢八十七名師生，周邊也加強消毒。圖／台中市環保局提供
台中市政府昨天緊急台體大設置前進指揮所，並設置篩檢站，共篩檢八十七名師生，周邊也加強消毒。圖／台中市環保局提供
台中市政府昨天緊急台體大設置前進指揮所，並設置篩檢站，共篩檢八十七名師生，周邊也加強消毒。圖／台中市環保局提供
台中市潭子立揚鞋業家族群聚。圖／台中市政府提供
台中市潭子立揚鞋業家族群聚。圖／台中市政府提供
台體大群聚。圖／台中市政府提供
台體大群聚。圖／台中市政府提供
台中市環保局今天傍晚在潭子立揚鞋業周邊加強消毒。圖／台中市環保局提供
台中市環保局今天傍晚在潭子立揚鞋業周邊加強消毒。圖／台中市環保局提供
台中市政府今緊急台體大設置前進指揮所，並設置篩檢站，共篩檢八十七名師生，周邊也加強消毒。圖／台中市環保局提供
台中市政府今緊急台體大設置前進指揮所，並設置篩檢站，共篩檢八十七名師生，周邊也加強消毒。圖／台中市環保局提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

高雄新增10處社區快篩站 防疫人員染疫可獲10萬慰問金

美光澄清「一員工確診 全家皆染疫」為不實報導

台中今新11例確診！東方紅會館男客、台體大教練染疫

台中泰安附幼群聚累計16染疫 感染源「萬華或彰化」要基因比對

相關新聞

台中驚爆潭子立揚鞋業家庭群聚10染疫、台體大5染疫

台中今新增10例確診。台中市政府今天公布2個群聚，潭子立揚鞋業家族群聚10人染疫，其中有9人昨晚確診沒有案號，台體大群聚...

玉山軍艦是參考它！美國聖安東尼奧級船塢運輸艦

聖安東尼奧級是為了因應美國海軍、陸戰隊21世紀新的海洋戰略及兩棲作戰的需求，實施由海上機動、艦對目標機動作戰，進而研發的新一代兩棲作戰艦艇，未來主要的任務是支援美國陸戰隊，利用直升機、登陸艇、兩棲突擊車所發起的立體突擊行動，可執行兩棲突擊、特種作戰、遠征作戰任務，或作為輔助航空單位載台等。

政戰傳異動 女將辜麗都將調任憲兵指揮部政戰主任

外傳國軍政戰將有一波人事異動，陸軍陸勤部政戰主任辜麗都將調任憲兵指揮部政戰主任，遺缺由原憲指部政戰主任余熙明接任，兩人職...

青年日報社長換人 張景泰接任

國防部所轄《青年日報》社長將於6月1日異動：在職將近六年的社長孫立方上校，調任陸軍司令部公共事務組長；社長由現任陸軍司令...

海軍塔江艦八月成軍？海軍：建造進度正常

外傳海軍沱江級巡邏艦塔江號5月12日已完成艦上配備的海劍二防空飛彈系統的作戰測評，規劃7月下旬接艦、8月成軍。海軍司令部...

獨／南沙疫情拉警報？海巡嘉義艦今趕抵太平島補充PCR試劑

國內新冠肺炎疫情嚴峻，海岸巡防署嚴控海外東沙與南沙太平島兩座獨立固守島嶼官兵健康狀況，海巡署證實，甫成軍配備負壓隔離房的4000噸級嘉義艦，甫度執行南沙「碧海專案」，今日趕抵南沙太平島，為島上補充疫情控制所需的PCR試劑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。