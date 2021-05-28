台中驚爆潭子立揚鞋業家庭群聚 10染疫、台體大5染疫
台中今新增10例確診。台中市政府今天公布2個群聚，潭子立揚鞋業家族群聚10人染疫，其中有9人昨晚確診沒有案號，台體大群聚5人染疫，包括一學生、學生女友，昨天確診的日籍教練，以及2名同事，市府今天緊急在台體大設置前進指揮所並急篩87名師生，一例陽性，等待檢驗結果。
台中市衛生局長曾梓展說明，潭子立揚鞋業家族群聚有10人染疫，最早確診為27日公布的33歲工廠女包裝員案6541，她屬鞋業工廠為自家家族企業，因家人住在一起，故感染者均為家庭成員，傳播鏈明確，因屬高風險，提早公布，考量立揚鞋業有接觸相關客戶無法掌握，公布公司名稱。
曾梓展說明，疫調發現，案6541曾在4月30日至5月1日曾至板橋旅遊，5月24日出現症狀，26日採檢確診。她的祖母、大伯、大伯母、二伯母、父、母、姊姊、姊姊男友、堂弟等9人昨天深夜確診染疫，除周邊大量消毒外，並匡列接觸者篩檢，員工2人陰性、4人檢測中。
潭子鞋業家庭確診者相關足跡，案6541的大伯父51歲，5月24日曾至潭子區潭興路傳統市場購物，25日出現症狀，26日因姪女確診，被匡列為接觸者採檢確診。
案6541的8歲堂弟，學校5月19停課後，除了固定到鄰居家上家教課，平時皆無外出，24日出現症狀，26日堂姊確診後被匡列為接觸者至醫院採檢並居家隔離，27日報告確診。
案6541的父親48歲，鞋業工廠負責人，5月26日因女兒確診，被匡列為接觸者居家隔離，並至醫院採檢確診。
案6541的大伯母42歲，5月25日曾至全聯潭陽門市，26日至潭子區潭興路傳統市場購物，因姪女確診，被匡列為接觸者居家隔離，並至醫院採檢確診。
案6541的奶奶74歲，無新冠肺炎相關症狀，5月27日曾至潭子區潭興路傳統市場購物，26日因孫女確診，被匡列為接觸者居家隔離，並至醫院採檢確診。
案6541的母親49歲，為鞋業公司會計，5月23日至26日皆在工廠工作，因女兒確診被匡列為接觸者居家隔離並至醫院採檢，27日報告確診。此外，案6541的二伯母、姊姊、姊姊男友疫調中。
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