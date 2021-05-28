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澎湖啟動機場快篩站 澎縣府籲民眾暫停往返台灣

聯合報 / 記者林保光／即時報導
澎湖縣政府在澎湖機場設快篩站，今天啟動，由服務人員引導同意篩檢者。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣政府在澎湖機場設快篩站，今天啟動，由服務人員引導同意篩檢者。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣政府防堵新冠疫情入島，在澎湖機場設快篩站，今天啟用，入境旅客無論是否同意篩檢，一律要填寫健康聲明書，以利追蹤。澎湖縣長賴峰偉今天上午也呼籲，市場攤商暫時不要往返台灣，如果堅持到澎湖，要求在機場快篩，並做好14天自我健康監測。

賴峰偉今天在臉書專頁貼文表示，昨天有民眾反映，希望縣府協調馬公市公所，要求北辰市場的台灣攤商暫時不要往返台灣、澎湖，為避免台灣攤商來來去去，形成防疫破口，已指示澎湖縣警局及建設處與流動攤商溝通，並達成共識。

賴峰偉要求，還沒到澎湖的租攤者，盡量延到疫情之後再去澎湖；如果堅持要來，將要求在機場快篩，並做好14天自我健康監測，住宿的地方也會妥善清消。

澎湖縣政府今天啟動機場快篩站，另以「強烈建議」字眼呼籲，6月14日以前，請民眾暫停往返台灣、澎湖，台灣民眾如果非到澎湖不可，要主動配合機場自願快篩，但也別因為澎湖機場有快篩站，就刻意入境澎湖，否則，不僅浪費醫療資源，也可能成為防疫破口。

澎湖縣政府今天在澎湖機場啟動快篩站。圖為昨天縣長賴峰偉視察快篩站狀況。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣政府今天在澎湖機場啟動快篩站。圖為昨天縣長賴峰偉視察快篩站狀況。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣政府在澎湖機場設快篩站，今天啟動。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣政府在澎湖機場設快篩站，今天啟動。圖／澎湖縣政府提供

澎湖 機場 賴峰偉

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