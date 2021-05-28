保持社交距離溜滑梯送公文 海巡中漁港安檢所防疫創意

新冠肺炎疫情延燒，防疫全台三級警戒，戴口罩、保持社交距離，成為防疫日常生活，「爆料海巡」臉書粉專貼一段影片，為減少人際接觸，嘉義縣海巡布袋中漁港安檢所，在安檢所入口創意設計斜板，有如一道溜滑梯，文件咻的一下，往返海巡官兵與漁民間，從收件、登記完成出港漁民文件作業，安全迅速。

影片短短29秒，從影片中看到漁民將填妥的登記簿，放上斜板，交給值班台的海巡安檢官兵，完成登記後，再經由反向斜板，交還漁民收執。漁民與安檢所值班台距離大約相距1.5公尺，有效保持安全社交距離。

網友看完影片，大讚「太有才了」；有網友說：「這一定是兵工自建」、「想出創意點子的弟兄，應該記個大功，放榮譽假！」；有網友形容說，「這個防疫神器防疫期間應普及與民眾接觸的第一線公部門」； 還有人說，「用紫外線消毒會更好」。

布袋中漁港安檢所所長林育琦說，「裝設這道斜板溜滑梯，就是為了讓安檢所內的弟兄，降低疫情的威脅，推過蠟後，滑簿子更平順，安裝起來相當方便，保持光滑度，溜起來才不會卡卡」。