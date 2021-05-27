青年日報社長換人 張景泰接任

國防部所轄《青年日報》社長將於6月1日異動：在職將近六年的社長孫立方上校，調任陸軍司令部公共事務組長；社長由現任陸軍司令部文宣心戰組長張景泰上校接任；陸軍文宣組長由現任公共事務組長黃海晏上校接任，三人互調。

孫立方是青年日報在職最久的社長，任內主導青年日報轉型，將報紙的篇幅縮小一半，並且減少一般性內容，強化對國內外軍聞的報導；同時注重發展新媒體，經營臉書、IG、twitter等社群網站。目前青年日報的臉書官方粉絲團擁有19.2萬人，IG則有2.9萬人。

雖然青年日報成功轉型，但也因為即時資訊量大增，數度出現過被認為不慎洩密的事件。最近一次是今年3月26日，臉書刊出一批海軍中平軍艦載運車輛前運澎湖的照片，其中出現中科院研發，號稱可對抗隱形戰機的雙基雷達接收車，雖然照片迅即撤下，但仍被外媒轉述流傳。軍中盛傳事件發生後，國防部要求立刻撤換相關人員。消息傳出，外界對此也頗多不平之聲，認為處罰過重。

孫立方接任陸軍公共事務組長，「洩密」事件爆發時就有傳言，如今果然成真。不過相對而言，青年日報社長從少將降編為上校後，歷任社長並無任滿升將軍的例子；近兩任國防部軍事發言人陳中吉、史順文少將，反而都曾任陸軍公共事務組長。單以該職務前任人員表現來看，調動本身並不能算差。