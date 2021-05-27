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海軍塔江艦八月成軍？海軍：建造進度正常
外傳海軍沱江級巡邏艦塔江號5月12日已完成艦上配備的海劍二防空飛彈系統的作戰測評，規劃7月下旬接艦、8月成軍。海軍司令部表示，塔江軍艦目前建造進度正常，海軍將持續落實專案管理、防疫及風險管控作為，以利全案如期、如質完工交艦。
上報今日報導，塔江艦去年（2020）12月15日在蘇澳龍德造船舉行下水暨命名典禮後，5月3日在蘇澳外海完成首次航海性能廠測。
報導指稱，海軍加快塔江艦上各項武器系統性能測試期程，為縮短接艦訓練時間，塔江號接艦官兵已進駐，進行海上各項操作與戰術科目訓練工作；5月12日即參與成功級軍艦的海劍二防空飛彈系統的防空實彈射擊科目。
報導表示，海軍規劃在7月下旬於蘇澳舉行交艦典禮後，立刻進行各項戰術科目驗收，8月下旬將舉行成軍典禮，塔江艦即開始擔任各項巡弋戰備任務。
對此，海軍司令部今天表示，塔江軍艦目前建造進度正常，海軍將持續落實專案管理、防疫及風險管控作為，以利全案如期、如質完工交艦。
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