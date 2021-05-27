獨／南沙疫情拉警報？海巡嘉義艦今趕抵太平島補充PCR試劑

國內新冠肺炎疫情嚴峻，海岸巡防署嚴控海外東沙與南沙太平島兩座獨立固守島嶼官兵健康狀況，海巡署證實，甫成軍配備負壓隔離房的4000噸級嘉義艦，甫度執行南沙「碧海專案」，今日趕抵南沙太平島，為島上補充疫情控制所需的PCR試劑。

據透露，海巡署本月中旬由1000噸級的桃園艦執行南沙「碧海專案」，載運太平島定期休假官兵，因有島上兩名官兵家住萬華或足跡曾到過萬華，在接獲細胞簡訊後，由桃園艦派員登島採檢，兩人初篩均為陰性，目前在高雄營區內以一人一室進行隔離，而桃園艦返台後，全艦實施普篩，皆為無感染狀況。

桃園艦返台後，海巡署派遣甫成軍嘉義艦執行碧海專案，今日抵達太平島預計泊進碼頭。由於艦上配備有專業醫療設備，設置負壓隔離病房及醫療手術室，其醫療規格可說是「野戰醫院」等級，戰時也可作為醫療救護船，執行人道救援任務。行動受矚。

海巡署證實，該署五月中執行「碧海專案」的桃園艦，曾前往太平島載回兩名曾有萬華足跡的官兵，目前正在高雄進行健康隔離，兩人經採檢均為陰性。由於太平島官兵曾進行一波初步篩檢，PCR試劑存量不足，嘉義艦此行將靠岸為島上補充試劑。

但海巡署今天表示，海巡署已針對東沙、南沙有接獲細胞簡訊或自述曾與確診者足跡重覆者的官兵進行新冠肺炎初篩，嘉義艦、桃園艦則執行艦上人員普篩，目前都是陰性，暫時沒有官警陽性確診。海巡署強調，東、南沙目前均無官兵確診，戰力無虞。