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國軍抗疫也要維持戰訓正常 火砲操演戴了口罩就上
全國齊心抗「疫」，但面對敵情仍然嚴峻，共機擾台不曾一日間斷，國軍戰訓仍維持正常。海軍與陸軍臉書粉團近期披露艦隊與澎防部戰訓實況，官兵戴上抗菌口罩武裝上陣操持軍備，維持各項訓練強度不墜，「在國內疫情嚴峻的時刻，落實防疫措施並戮力戰備訓練」。
中華民國陸軍檢書粉團今日貼文指出，為驗證部隊訓練成效，澎防部日前實施鎮疆操演，官兵依程序、步驟、要領，完成各項火砲射擊任務；在國內疫情嚴峻的時刻，落實防疫措施並戮力戰備訓練，齊心守護美麗家園。
中華民國海軍臉書粉團日前也貼文披露110-1精訓支隊海上實彈射擊訓練實況，指艦隊官兵配合精實訓練執行海上實彈射擊，驗證官兵訓練成效。
畫面中的官兵目前使用的多是基本型的白色醫療口罩，日前傳國防部要求著迷彩服單位應使用迷彩口罩，但國防部已澄清，單位若取得撥發迷彩口罩，可鼓勵官兵盡量使用，沒有立即強制性。
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