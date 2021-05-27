反制黑夜膠舟突破海防 海軍找到方法了！

一名大陸男子本月初駕著網購軍規膠舟橫渡台灣海峽，順利在台中港登岸，引發國安單位檢討海防漏洞。海軍與海巡署近日召開協調會議，針對在雷達回跡圖上出現的膠舟行為樣態加以確認，並向兩軍雷達操作手宣導。

這名中國大陸周姓男子，自稱4月30日從中國大陸福建駕橡皮艇出發，橡皮艇後方加掛舷外機動力，裝滿90公升油料，竟穿越海峽中線，順利橫渡台灣海峽，深夜在台中港登岸，過程「暢行無阻」。周男是在岸際晃盪時被港警查獲。

此節引發國內外媒體關注，認為海防有嚴重漏洞。據了解，海岸巡防署管控各巡防區雷達的鎮海機房曾調出偷渡時段的雷達回跡圖，海巡商規雷達仍可隱約辨識出船跡，但極易與浪跡混合造誤判，且膠舟船首若正對岸際，也影響雷達截面積偵測，而台中港一帶岸際也未裝設有熱顯像儀。

對於如何彌補我方海防安全漏洞，海軍司令部向立法院報告表示，針對橡皮艇偷渡來臺事件，海軍已邀集海巡署就岸置雷達難以掌握的膠舟、竹筏等，研討因應作為，針對小型不明或可疑目標，完成目標種類與型式、目標行為態樣、通報重點區域及通報單位等4項達成共識，後續將據此與海巡署共同維護海域安全。據了解，相關作為已向兩軍雷達操作手宣導，提醒注意雷達回跡上可疑目標。