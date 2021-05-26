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國防部「迷彩口罩令」挨批需要酒精消消毒 實情是這樣

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
有官兵在臉書粉團「靠北長官」貼文披露，國防部長邱國正下令，常態著迷彩服的單位應穿戴迷彩口罩。圖／取自軍聞社影片
有官兵在臉書粉團「靠北長官」貼文披露，國防部長邱國正下令，常態著迷彩服的單位應穿戴迷彩口罩。圖／取自軍聞社影片

防疫期間「口罩令」已是全民共識，而口罩搭配衣著色彩，似乎也成為時尚。但國防部近期要求全軍穿著迷彩服單位的官兵，必須強制使用迷彩口罩，卻引起官兵抱怨。國防部今天澄清，這是因為軍中已有訂製迷彩口罩產品，分批、逐步撥發給部隊，因此鼓勵官兵儘量使用，沒有立即強制性，目前也沒有這麼多迷彩口罩供全軍使用。

有官兵在臉書粉團「靠北長官」貼文披露，國防部長邱國正下令，常態著迷彩服的單位應穿戴迷彩口罩，目前除國防部本部及防管中心部分單位外，均須領取，此次領取天數為15天份，要求各單位在下周一前完成領取發放作業。

官兵貼文抱怨，稱台灣疫情嚴峻，只要能防疫，誰管你口罩一定要戴什麼顏色？還非迷彩不戴、陸軍戴迷彩口罩？批評這是一種「需要酒精消毒」的「奇葩思想」。

另有貼文則披露，參謀總長黃曙光已下令，因應疫情，即日起國軍各層級單位正副主官不得同時離營，須親自督導防疫工作，有非正副主官留職的單位，立即通知所屬在維護自身安全原則下返營坐鎮。

針對口罩部分，國防部今天表示，軍中已有訂製迷彩口罩產品，正分批、逐步撥發給部隊，因此鼓勵官兵儘量使用，沒有立即強制性，目前也沒有這麼多迷彩口罩供全軍使用。而正、副主官確須親自督導防疫工作。

口罩 國防部 疫情

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